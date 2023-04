Aurora Ramazzotti, il figlio Cesare compie un mese: nuove foto sui social

Il primo mese di vita del proprio primogenito merita di essere festeggiato e Aurora Ramazzotti ha deciso di farlo anche attraverso i social, dove lei è stata costantemente presente nel corso di tutta la gravidanza. Cesare Augusto, infatti, è nato il 30 marzo 2023 ed è frutto della relazione con Goffredo Cerza, ma ha già conquistato tutti, nonni compresi, che non appena ne hanno la possibilità ne approfittano per stare con lui.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti in occasione di questa particolare ricorrenza ha così voluto pubblicare in alcune Instagram Stories una serie di foto inedite, scattate prima e dopo il parto, avvenuto nella clinica di Sorengo, in Svizzera, dove sono nate anche le sue sorelle, Sole e Celeste. Un’occasione quindi per ripercorrere quei momenti così emozionanti, che resteranno indelebili nella mente e nel cuore della neomamma, ma anche dei suoi affetti più cari.

Qui si vede così la nonna materna nelle vesti inedite di “massaggiatrice” poco prima che il nipote venisse alla luce (lei ha assistito alla nascita).

A questo si aggiunge poi uno scatto di famiglia realizzato la sera prima del parto in cui è presente anche nonno Eros, e un altro in cui il futuro papà accarezza il pancione di Aurora Ramazzotti, stremato dalla lunga attesa, fino al momento in cui ha avuto il bebè tra le sue braccia.

L’immagine più significativa è infatti quella in cui Cerza tiene in braccio Cesare Augusto appena nato, accompagnata dalla scritta: “Vi amo tanto“, inserita dalla 26enne.

L’idea di stare lontana dai social che la 26enne aveva manifestato poco dopo il lieto evento per vivere appieno tutte le emozioni che possono scaturire dall’arrivo di un figlio è quindi durata poco. A volte, si sa, quando si è felici diventa ancora più bello condividerlo con gli altri.