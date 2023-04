Aurora Ramazzotti mostra Cesare mentre dorme: il paragone con Lebron James

Aurora Ramazzotti sembrava inizialmente intenzionata a ridurre la sua presenza sui social poco dopo essere diventata mamma di Cesare, nato il 30 marzo 2023, per poter a vivere appieno le emozioni tipiche di questo momento.

A distanza di qualche giorno, però, la 26enne ha cambiato idea, come dimostrano i diversi post e Instagram Stories che lei sta pubblicando e che permettono ai suoi follower di avere un’idea più precisa di come sia cambiata la sua quotidianità.

A due settimane dal parto, l’influencer ha condiviso diversi scatti che la vedono insieme non solo al suo bambino, ma anche con il compagno, Goffredo Cerza, accompagnati dalla dolcissima frase “Due settimane fa sono nati anche mamma e papà“.

Questa volta la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha mostrato il suo bimbo mentre dorme a pancia in su, come fanno molti altri neonati, ma con un dettaglio particolare, la manina alzata verso l’altro. Una mossa che lei ha commentato con l’ironia che da sempre la contraddistingue: “Dorme così“, accompagnando tutto con l’emoji di una risata, ha scritto. A quel punto ha affiancato una foto di Lebron James per sottolineare cosa le ricordi.

Gli appassionati di basket capiscono appieno la battuta di Aurora Ramazzotti, visto che i cestisti tendono ad avere la mano verso l’alto nel momento in cui devono tentare di fare canestro, cosa che il campione statunitense ha fatto migliaia di volte in carriera.

I primi giorni con un neonato possono essere certamente impegnativi, ma anche in questo frangente così particolare lei non sembra perdere il sarcasmo, cosa che chi la segue sui social ha sempre apprezzato.