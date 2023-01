Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, festa per l'anniversario prima della nascita del figlio

Ad aprile 2023 Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza diventeranno per la prima volta genitori di un maschio, ma almeno per ora non hanno voluto rivelare se abbiano già scelto il nome. L’influencer documenta costantemente l’andamento della sua gravidanza, anche se non tutti i suoi follower sembrano gradire del tutto questa sua scelta. Non a caso, c’è stato qualche utente che le ha detto senza mezzi termini “sembri incinta solo tu“.

In attesa dell’arrivo del loro bambino, la coppia si sta godendo gli ultimi momenti in due e ne ha approfittato per festeggiare un appuntamento importante, il loro sesto anniversario insieme. I due hanno deciso di festeggiare la ricorrenza ieri sera, sabato 21 gennaio.

au

Un traguardo così importante meritava di essere celebrato a dovere ed è per questo che Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno optato per una cena organizzata in uno dei ristoranti più belli di Milano, la città dove vivono, il Mudec, situato nel design district. Qui lavora lo chef Enrico Bartolini, uno che può vantare ben dodici stelle Michelin.

I due hanno deciso di immortalare questo momento con uno scatto pubblicato nelle rispettive Instagram Stories in cui compaiono rilassati e con lo sguardo tipico di due giovani innamoratissimi, accompagnato dalla scritta “Sei anni“. Non è mancata un’immagine di alcuni dei piatti che i fidanzati hanno potuto mangiare in questa serata così speciale.