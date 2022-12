È iniziato il conto alla rovescia in vista del parto di Aurora Ramazzotti, previsto ad aprile 2023 e da poco entrata nel sesto mese di gravidanza, nonostante lei inizi già a considerare piuttosto ingombrante il suo pancione. La figlia di Michelle Hnziker ed Eros Ramazzotti non ha ancora rivelato quale sia il nome scelto per il bambino, l’unica certezza è che si tratta di un maschio.

In attesa di quel momento, la futura mamma ne ha approfittato per andare a visitare la clinica dove darà alla luce il suo primogenito. La scelta è ricaduta su una struttura di Lugano, la Clinica Sant’Anna di Sorengo, in Svizzera, definita anche la “clinica dei Vip” per il tipo di servizio che è in grado di offrire, oltre che per essere stata scelta anche da altri personaggi famosi per partorire, È il caso ad esempio di Barbara Berlusconi, che qui ha fatto nascere tutti i suoi cinque figli.

Si tratta di un posto che, almeno indirettamente, conosce anche la stessa Aurora Ramazzotti. Mamma Michelle Hunziker, infatti, ha partorito qui sia lei, sia le altre sue due bambine nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi, Sole e Celeste. La 26enne e la futura nonna, accompagnate dalle due piccole zie e da Goffredo, ne hanno così approfittato per vedere da vicino la clinica, che ha il vantaggio anche di trovarsi in una location da sogno: la struttura sorge su una collina circondata dal verde, che si affaccia sul lago di Lugano.

A immortalarli ci hanno pensato i fotografi del settimanale Chi, nel numero in edicola dal 7 dicembre 2022.

In famiglia, insomma, la serenità non manca, nonostante non sembra abbia funzionato il riavvicinamento tra la showgirl e l’ex Tomaso Trussardi, che mantengono comunque buoni rapporti per le loro bambine.