Aurora Ramazzotti è costantemente presente sui social, dove non manca di condividere alcuni aspetti della sua quotidianità, comprese le sensazioni che sta provando nel vedere il suo corpo cambiare durante la gravidanza. In una delle sue ultime Instagram Stories lei ha suscitato l’ilarità dei suoi follower nel momento in cui ha parlato di una piccola disavventura vissuta in casa.

La 25enne stava preparando riempiendo la vasca intenzionata a farsi un bagno rilassante e si è allontanata per poco, ma è stato proprio in quel frangente che si è resa conto di qualcosa di inaspettato che era nel frattempo accaduto.

“Io ho una vasca che ha un po’ di problemi, perché la casa è nuova, vabbè e viene fuori solo acqua bollente. Quindi io per farmi la vasca ci metto un botto perché devo riempirla con una bacinella con l’acqua fredda per compensare l’ustione che ti prendi se usi solo l’acqua del rubinetto. Ero lì che facevo questo lavoro, una fatica, col gatto che stava lì in mezzo” – ha raccontato lei nel breve video.

Nel frattempo, però, il micio, incuriosito dalla situazione, si è fiondato nella vasca senza immaginare che fosse ormai colma di acqua: “Mi sono allontanata un secondo e ho sentito ‘Pluff’. Lei è curiosa – ha detto riferendosi alla gatta -. Non pensavo si sarebbe buttata, dovrebbe avere paura dell’acqua. No, il mio no”.

A quel punto Aurora Ramazzotti inevitabilmente è scoppiata a ridere, oltre a rendersi conto di non poter più fare il bagno: “Adesso non mi posso più fare la vasca perché è piena di peli. Dopo un’ora che sono stata a riempirla è destino che non lo devo fare” – ha concluso. Alla fine l’unica ad avere fatto il bagno è stata la gatta, con buona pace della sua proprietaria.