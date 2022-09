Dopo che il settimanale Chi ha rivelato la presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti, che ancora non ha confermato la dolce attesa, la 25enne è tornata sull’argomento dopo settimane di silenzio. In una brevissima intervista all’Ansa, in occasione del concerto live di Eros Ramazzotti a Siviglia, la giovane conduttrice ha voluto mettere in chiaro il suo desiderio di privacy in questo momento.

Nessuna conferma e nessuna smentita sulla gravidanza, ma sono una richiesta:

Ho sempre parlato di tutto, ma stavolta rispettate il mio silenzio. Ogni cosa a suo tempo.

È così il dubbio se l’indiscrezione di Alfonso Signorini sia vera o meno resta. Il giornale aveva infatti lanciato la notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti, in seguito a quella data in estate sull’acquisto di un test in farmacia durante le vacanze. Nelle pagine di Chi la dolce attesa della figlia di Michelle Hunziker e della voce di Più bella cosa non c’è, era cosa certa.

Da parte della diretta interessata, invece, mai nessuna dichiarazione in merito, anzi, nei giorni successivi all’uscita dell’articolo, anche il suo profilo social era diventato silenziosissimo, salvo poi ritornare a postare la sua quotidianità come nulla fosse. Secondo le indiscrezioni però, Ramazzotti sta aspettando un bambino insieme al suo compagno Goffredo Cerza, con cui condivide la vita da cinque anni.