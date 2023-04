Aurora Ramazzotti mamma, un video mostra l'evoluzione del pancione: "Ciao panza"

Diventare mamma per la prima volta non può che suscitare grandi emozioni, così come può sembrare “strano” non avere più il pancione dopo nove mesi in cui si è visto il proprio corpo cambiare. Sensazioni come queste le sta provando in prima persona anche Aurora Ramazzotti, che ha dato alla luce giovedì 30 marzo 2023 Cesare, frutto dell’amore con Goffredo Cerza, a cui è legata da più di cinque anni.

L’influencer ha cercato di aggiornare costantemente i suoi follower sulla gravidanza, scelta che non è stata però gradita a tutti. Alcuni, infatti, non si sono fatti alcuna remora nel dirle di essere stanchi dei suoi continui post, al punto tale da ritenere la sua gestazione quasi infinita.

Gli stati d’animo vissuti in questo periodo resteranno comunque sempre nel cuore della 26enne, che ha cercato di immortalare l’evoluzione delle sue forme con un video pubblicato su TikTok. Nell’arco di poche ore il filmato ha raggiunto numeri più che elevati, superando quota 1,5 milioni di visualizzazioni.

@therealauroragram Volevo monitorare la lievitazione 🤪 ciao panza 👋🏻 sono ufficialmente 24 ore che non ci sei più❤️ ♬ suono originale - Aurora Ramazzotti

“Ho deciso di registrare l’evoluzione della mia pancia dall’inizio dell’ottavo mese“, ha spiegato Aurora Ramazzotti. Si parte così dalla 31esima settimana, ma già pochi giorni dopo si è potuta notare la differenza, al punto tale da spingerla a dire: “Secondo me qua ha fatto un balzo notevole“.

Alla 37esima lei ha poi deciso di spostarsi in Svizzera, in modo tale da essere più vicina alla clinica scelta per il parto, la stessa in cui erano nate le sue sorelle Sole e Celeste. Uno dei messaggi successivi lasciava invece trasparire quanto lei iniziasse a essere stanca: “37esima settimana, arrivata al limite della sopportazione umana credo“. Alla 38esima è stata ricoverata, convinta di essere vicina al parto, avvenuto però solo quattro giorni dopo. A quel punto il filmato si conclude con un messaggio in cui la si vede con in braccio Cesare: “Volevo monitorare la lievitazione. Ciao panza, sono ufficialmente 24 ore che non ci sei più”.