Michelle Hunziker diventa nonna: è indescrivibile la gioia che prova nell’accogliere il piccolo Cesare, frutto dell’amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, protagonisti dello scatto condiviso su Instagram, in cui appaiono la piccola manina del bimbo stretta contro quella del papà.

“E con la nascita delle mie figlie…Oggi per me è stato il giorno più bello della mia vita… Benvenuto Cesare”, commenta la conduttrice televisiva. Come preannunciato durante il corso di un’intervista a Verissimo, Michelle Hunziker attendeva trepidante l’arrivo di Cesare: “Ho il cuore così gonfio, pieno. Non vedo l’ora. Sono prontissima, per me è come diventare mamma di nuovo”, annunciava felicemente.

“Dovrò insegnarli che la prima parola da dire è nonna”, sosteneva durante la trasmissione diretta da Silvia Toffanin e oggi, 30 marzo 2023, quel sogno tanto atteso si è avverato e la conduttrice di Michelle Impossible, è finalmente diventata nonna.

Proprio durante una delle puntate di febbraio, in onda su Canale 5, la celebre showgirl assisteva con commozione all’esibizione canora di Aurora ed Eros Ramazzotti, diventato anche lui nonno per la prima volta.

Già allora Michelle Hunziker aspettava che il countdown giungesse al termine e aggiornava costantemente i propri follower in attesa della nascita di Cesare: “Bimbo in arrivo… Indescrivibile emozione”, scriveva su Instagram.

“Tra pochi mesi replicherai questa foto con il tuo bebè tra le braccia… Sarai anche tu una mamma giovane e crescerai insieme a tuo figlio come ho fatto io con te… È stupendo!!!”, queste le parole che accompagnano una vecchia fotografia pubblicata dalla showgirl sui social, mentre intravede i suoi ricordi da neomamma riflettersi nella vita della giovane Aurora Ramazzotti.

L’attesa è finita e Michelle Hunziker può finalmente stringere tra le braccia il suo amato nipotino, come fece con la stessa Aurora per la prima volta 26 anni prima.