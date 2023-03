É ormai iniziato il conto alla rovescia in vista del giorno in cui Aurora Ramazzotti diventerà mamma per la prima volta. Il parto per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è fissato per aprile 2023, proprio per questo è lei stessa a dare un annuncio importante: oggi, domenica 5 marzo, è ufficialmente iniziato il nono mese.

La ragazza vuole godersi appieno questo periodo ed è per questo che pochi giorni fa fatto una scelta importante ma allo stesso tempo difficile per una come lei che ama essere attiva: ha deciso di interrompere con lo sport, che potrà riprendere solo quando il suo bambino sarà nato.

La 26enne in questi mesi ha tenuto costantemente aggiornati i suoi follower sull’evoluzione della situazione, al punto tale che c’è stato chi l’ha accusata di voler essere sempre al centro dell’attenzione, come se la sua gravidanza fosse quasi infinita. É per questo che lei ci ha tenuto a precisare un dettaglio. la gestazione dovrebbe durare in realtà 40 settimane, che sono l’equivalente di dieci mesi.

In una giornata così importante ne ha approfittato per pubblicare sul suo profilo Instagram una serie di scatti molto particolari, in cui appare evidente come sia cresciuto il suo pancione in questi mesi. La futura mamma ha voluto soddisfare la curiosità dei suoi follower anche su un altro argomento importante: la paura del parto, che hanno spesso molte donne man mano che il momento si avvicina.

“Ho sempre avuto un problema con le deadline. Quando andavo a scuola mi riducevo sempre all’ultimo perché non provavo alcuna ansia al pensiero che una data si avvicinasse velocemente – ha risposto Aurora Ramazzotti -. Se devo fare qualcosa di importante, al massimo inizio a sentirne la pressione la mattina stessa o la sera prima. Faccio difficoltà a visualizzare le cose prima che accadano. Da una parte questo mi permette di vivere i giorni che le precedono con più serenità magari, ma mi porta quasi sempre a non essere pronta come dovrei. Tutto questo per dirti che posso forse avere paura dell’idea di dover partorire ma non riesco ancora a realizzarlo veramente”.