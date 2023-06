Il principe Archie compie 4 anni e riceve una bicicletta "gender neutral"

Proprio in questi giorni, il principe Archie ha ricevuto un regalo speciale dalla Mad Dogs & Englishmen, un negozio di biciclette californiano di Jennifer e Martin Blevins che, in occasione del quarto compleanno del figlio del duca e della duchessa di Sussex, hanno pensato di spedire al bambino una bicicletta “gender neutral” di colore rosa e turchese.

Nella giornata di martedì 6 giugno 2023, i proprietari del negozio hanno pubblicato sulla loro pagina Instagram una lettera di ringraziamento ricevuta direttamente dall’ufficio di Harry e Meghan Markle: “Per favore, accettate i sinceri ringraziamenti del duca e della duchessa di Sussex per il pensiero gentile che avete inviato al principe Archie in occasione del suo quarto compleanno”, recitano le prime righe del messaggio.

La bicicletta ha portato con sé molta gioia ed è stata la più apprezzata dalla famiglia. Mi hanno chiesto di trasmettervi la loro gratitudine per l’adorabile sorpresa. Saluti, Harrison Colcord.

Jennifer Blevins, nel corso di un’intervista per il magazine Hello, ha condiviso con i lettori alcuni dettagli dello splendido regalo: “La bici da bambino scelta per Archie è del marchio californiano Specialized ed è il modello Rip Rock Coaster 16”.

Viene venduta a 249,99 dollari ed è una piccola fantastica bici, dotata di ruote posteriori facilmente rimovibili. Una bici ideale per i bambini dai 4 ai 6 anni.

La proprietaria del negozio ha rivelato che la scelta dei colori vuole riflettere anche i gusti della piccola di casa, Lilibet, la secondogenita del duca e della duchessa di Sussex che, oggi, ha solamente due anni. Quando sarà il momento, infatti, anche lei potrà utilizzare la bicicletta della Mad Dogs & Englishmen e, magari, farsi insegnare proprio da Archie come utilizzarla al meglio.