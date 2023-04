Paola Caruso torna a Verissimo e racconta della speranza per il figlio di 4 anni, Michele, di guarire dalla paralisi alla gamba subita dopo la somministrazione di un farmaco vietato ai bambini durante una vacanza in Egitto nel 2022. La showgirl parla delle condizioni di salute del piccolo e annuncia la decisione di sottoporlo a un’operazione chirurgica molto delicata che potrebbe salvarlo.

Ospite della puntata di sabato 22 aprile 2023, l’ex Bonas di Avanti un altro racconta: “Ora c’è una speranza, ho deciso che si opererà. Lo farà in Italia, è la notizia più bella, è la mia sola speranza” e, in lacrime, aggiunge:

Mi hanno detto che se non avessi accettato l’operazione mio figlio sarebbe stato condannato a vivere con un tutore (…). Mio figlio dovrebbe correre, dovrebbe fare le cose che fanno i bambini di 4 anni.

Le drammatiche vicende che hanno coinvolto il figlio dell’attrice, risalgono all’estate del 2022, quando lei e il bambino sono volati in Egitto per una vacanza. Durante la loro permanenza, Michele ha preso la febbre e non accennava a riprendersi. La donna lo ha accompagnato da un medico locale che è intervenuto iniettando al piccolo un farmaco vietato ai bambini.

Dopo il rientro a casa, le condizioni di Michele non hanno fatto altro che peggiorare: “Ha una paresi del nervo sciatico, dovrà camminare con il tutore a vita”, aveva raccontato Caruso nel gennaio del 2023 sempre a Verissimo, affermando di essere disposta a girare il mondo intero pur di trovare un medico che potesse far camminare di nuovo suo figlio.

“Ora c’è una sola possibilità per farlo camminare ed è l’intervento”, dichiara in merito al risvolto positivo che potrebbe cambiare la vita del piccolo. L’operazione chirurgica è prevista per i prossimi mesi, spiega la showgirl, e, al suo termine, Michele dovrà intraprendere un percorso di fisioterapia della durata di un anno.

La lotta di Paola Caruso e del figlio è ancora in corso, ma l’intervento e l’aiuto dei medici si rivela fondamentale per cambiare le carte in tavola e salvare il futuro del bambino.