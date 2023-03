È iniziato il conto alla rovescia in vista del parto di Aurora Ramazzotti, ormai entrata nel nono mese di gravidanza e sempre più emozionata all’idea del giorno in cui avrà il suo bambino tra le braccia (il nome scelto non è stato ancora reso noto). La 26enne ha tenuto aggiornati i suoi follower in tutta la gravidanza, mostrando non solo il cambiamento delle sue forme, ma anche la sua volontà di mantenersi in forma. Solo recentemente, infatti, è arrivata a fermarsi con l’allenamento, nonostante questa scelta le pesasse particolarmente.

La futura mamma ha utilizzato in più occasioni il format Domande & Risposte proposto da Instagram per soddisfare la curiosità dei suoi follower e non si è tirata indietro quando le sono state fatte anche domande piuttosto scomode. Anzi, non tutti hanno gradito la sua presenza costante sui social, al punto tale da arrivare a sostenere che la sua gestazione sembrasse quasi infinita.

C’è stato un utente che le ha fatto un commento che l’ha fatta sorridere e su cui lei ha voluto rispondere con ironia, caratteristica che non le è mai mancata: “Noi alle tue tette ci siamo affezionati!” – ha scritto uno dei suoi follower. Non è tardata ad arrivare la sua replica: “Inutile negarlo, me so affezionata pure io”.

Sin da quando aveva annunciato di essere in dolce attesa, infatti, Aurora Ramazzotti aveva scherzato su uno dei cambiamenti che diventano evidenti man mano che i mesi passano: la crescita del seno, al punto tale da invitare il compagno, Goffredo Cerza, ad approfittarne.

L’influencer vuole quindi cercare di godersi appieno questo periodo che la separa dalla nascita anche se tra le più entusiaste sembra esserci proprio la futura nonna Michelle Hunziker, che l’ha sostenuta fin dall’inizio. Del resto, la showgirl sa bene cosa significhi diventare mamma da giovane e non ha mancato di dare consigli alla sua primogenita.

La conduttrice svizzera ha sottolineato di essere incantata dal pancione di Aurora e ne ha approfittato per girare un video, consapevole che questo presto non sarà più possibile. La giovane indossa un aderente abito a costine marrone che esalta le forme, abbinato a un cappottino beige. “Mia figlia è tutta bebè” – ha scherzato.