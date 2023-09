Marica Pellegrinelli su Eros Ramazzotti: "Con lui dieci anni belli"

Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, ha rilasciato un’intervista al settimanale F, nella quale ha parlato del suo matrimonio concluso e dei suoi progetti futuri. Insieme dal 2009, il cantante, 59 anni e la modella, 35, si erano sposati nel 2014.

Sulla separazione da Eros Ramazzotti, l’attrice ha dichiarato : “Non è mai facile separarsi. Oggi però penso che con Eros ho avuto dieci anni belli, è una persona che amerò sempre, anche se di un amore diverso”, dice, sottolineando di provare ancora un profondo affetto per l’ex marito. I due si erano separati nel giugno del 2019, dopo dieci anni di matrimonio e due figli: Raffaella Maria, di 12 anni, e Gabrio Tullio, di 8.

Oltre a loro, naturalmente, c’era anche Aurora Ramazzotti, la figlia avuta dal cantante durante la sua precedente relazione con la showgirl Michelle Hunziker: “Aurora è stata ‘mia figlia’ per dieci anni. E anche se lei è cresciuta, diventando mamma a sua volta, il nostro rapporto rimane inalterato. La considero un dono perché mi ha aiutato a essere una madre migliore con i miei figli”, dichiara l’attrice.

Da due anni e mezzo, Marica Pellegrinelli ha intrapreso una relazione con il dj William Djoko: a F, ha parlato anche della possibilità di avere altri figli. “Se non ci ho ancora provato è per i problemi di salute degli ultimi due anni”, sostiene: la modella ha infatti dovuto affrontare, negli scorsi anni, un tumore alle ovaie. “Ho aspettato per la nuova gravidanza per timore di una recidiva, ma ora è arrivato il momento”, conclude.