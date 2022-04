I Backstreet Boys tornano (finalmente) in concerto in Italia

È tutto vero: i Backstreet Boys stanno per tornare ad esibirsi in Italia. L’iconica band degli Anni ’90, composta da Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson, è pronta per un nuovo tour mondiale, il Dna World Tour, in partenza da Las Vegas il 9 aprile 2022.

Dopo decine di tappe in giro per gli Stati Uniti e diverse date in tutta Europa, con ben 79 appuntamenti in totale, il 22 ottobre i Backstreet Boys arrivano in Italia, più precisamente all’Unipol Arena di Bologna, per l’unico (e imperdibile) concerto nel nostro Paese. Ad annunciarlo è stata la stessa band, che ha pubblicato sulle proprie pagine social il calendario delle date del Dna World Tour.

Sono passati tre anni dall’ultima volta che la boy band americana si è esibita in suolo italiano, registrando un sold out al Mediolanum Forum di Assago in poche ore: era il 2019, quando i cinque artisti hanno suonato in tutta Europa vendendo oltre 350mila biglietti. E ora, nel 2022, sono pronti per un nuovo show che si preannuncia epico, e che promette di riportarci direttamente negli Anni ’90 al grido di “Backstreet’s Back, Alright!“.

Una parte del ricavato dalla vendita dei biglietti del loro tour mondiale sarà devoluto dai Backstreet Boys a Unhcr, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, per fornire aiuti ai rifugiati e a tutti coloro che si ritrovano sfollati in Ucraina o nei Paesi confinanti a causa della guerra. La band, poi, ha pubblicato la prima puntata della docu-serie Making Of The Dna Tour, che offre un piccolo assaggio di ciò che aspetta i fan durante i concerti del 2022.