Il ritorno di Mietta a Ballando con le Stelle è confermato. Sabato 13 novembre 2021 la cantante e ballerina in erba sale nuovamente sul palco dello show condotto da Milly Carlucci dopo essere risultata positiva al Covid-19. Ora il tampone finalmente negativo le consente di ripartire con la gara al fianco del suo compagno sul set, il ballerino Maykel Fonts.

La voce di Vattene amore aveva dovuto abbandonare il programma come da protocollo anti contagio e subito dopo è stata protagonista di un caso mediatico sulla vaccinazione. Ora pare tutto passato e la stessa Mietta sul suo profilo Instagram conferma il suo rientro a Ballando. In un breve video chiede l’aiuto del pubblico a casa, senza pregiudizi, per sostenerla nella sua esibizione.

Cantante, scrittrice, attrice e ora ballerina provetta, al secolo Daniela Miglietta, è nata a Taranto il 12 novembre 1969, sotto il segno dello scorpione. Dotata di una voce da soprano, il primo successo lo ha ottenuto nel 1989 con la vittoria al 39esimo Festival di Sanremo nella categoria Nuovi con il brano Canzoni. L’anno seguente, insieme ad Amedeo Minghi, canta il brano Vattene amore, classificandosi terzi.

Mietta ha partecipato a otto edizioni di Sanremo ma è anche attrice in film come Joy – Scherzi di gioia, di Adriano Wajskol, La fuga, regia di Stefano Calvagna, Generazione Neet – La banda della Marana, diretto da Andrea Biglione. Ma anche serie tv come La piovra 8, L’ispettore Giusti e Donne di mafia. Ha scritto due romanzi: L’albero delle giuggiole e Tra l’acqua e l’olio. Essendo una cantante italiana molto apprezzata della sua carriera e della sua vita si sa molto. Ma non tutto. Ecco quindi cinque curiosità su di lei.

Nel 2019 ha ricevuto il premio di Ambasciatrice di Terre di Puglia.

In adolescenza aveva una cover band che si chiamava Ciak: un gruppo tutto al femminile che ha formato insieme a due amiche.

Il suo nome d’arte è un’idea di Claudio Mattone.

Ha doppiato il personaggio di Esmeralda nel film d’animazione Il gobbo di Notre Dame.

Insieme a Natalia Estrada compare nel videoclip del brano Menta e rosmarino, di Zucchero.