Abbattitore di temperatura domestico: 3 modelli

Chi desidera una cucina dalle alte prestazioni non può fare a meno di acquistare un abbattitore di temperatura domestico, un elettrodomestico che permette di portare il cibo molto rapidamente a temperature bassissime: ma a cosa serve, come funziona e quali sono i modelli su cui puntare per la casa?

L’abbattitore di temperatura, infatti, nasce come apparecchio professionale, specialmente per le cucine dei ristoranti. Qui è praticamente necessario per conservare i cibi mantenendone inalterate le caratteristiche organolettiche e limitando la proliferazione batterica.

Recentemente sono diverse le Case che hanno iniziato a produrre abbattitori di temperatura per la casa, quindi dai costi contenuti e dalle dimensioni ridotte rispetto agli apparecchi professionali. Vi state domandando se può essere un elettrodomestico utile per le vostre esigenze? Leggete qui, per capire come funziona e a cosa serve un abbattitore di temperatura, ma anche i migliori modelli sul mercato.

A cosa serve un abbattitore di temperatura

L’abbattitore di temperatura domestico, come quello professionale, ha sostanzialmente due funzioni:

Portare velocemente i cibi cotti alla temperatura del frigorifero (+3°C) Portare velocemente gli alimenti alla temperatura del freezer (-18°C)

Perché portare velocemente i cibi cotti alla temperatura del frigorifero?

Come sappiamo, per un corretto utilizzo del frigorifero (che altrimenti andrebbe ad alterare la sua temperatura rovinando il contenuto), gli alimenti appena cotti e ancora caldi non si possono ancora mettere nel frigidaire. Ma cosa succede ai cibi che si raffreddano lentamente a temperatura ambiente prima di essere riposti in frigo? Prima di tutto continuano a cuocere a causa del calore, quindi rischiano di essere stracotti. Poi l’umidità evapora e modifica profumi, sapori e consistenza. Infine, si rischiano l’ossidazione e la proliferazione batterica.

Tutto questo non accade grazie all’abbattitore, che porta i cibi velocemente alla temperatura del frigo, in cui si potranno riporre subito dopo la cottura senza che vengano alterati ulteriormente.

Perché portare velocemente gli alimenti alla temperatura del freezer?

Non tutti sanno che lo scomparto del freezer non nasce per surgelare i cibi, ma per conservare i cibi surgelati. All’interno i cibi freschi, in buste e contenitori, impiegano molte ore per raggiungere la temperatura di -18°C e congelare (e non surgelare).

Nel frattempo – a causa dell’umidità che si forma – i cristalli di ghiaccio rovinano inevitabilmente la struttura degli alimenti, che infatti una volta scongelati non saranno mai della stessa consistenza e con le stesse caratteristiche di freschezza di quando vi sono stati inseriti. Grazie all’abbattitore, i cibi raggiungono rapidamente i -18°C e mantengono le loro caratteristiche.

L’abbattitore è anche molto utile per chi ama il pesce crudo. Portato a -18 °C per almeno 24 ore, infatti, eliminerà batteri e parassiti come salmonella, stafilococchi e anisakis.

Abbattitori di temperatura domestici: 3 modelli

Un abbattitore di temperatura per la casa è un investimento. Il costo viene presto ammortizzato dall’uso, perché una volta provato e percepita la differenza, difficilmente se ne potrà fare a meno.

Il più economico Abbattitore Surgelatore di Temperatura Ristotecno Essenziale Un prodotto essenziale, con struttura monoblocco in acciaio Inox 1.375 € su Amazon Pro Piedini regolabili

Cella con angoli arrotondati

Finitura esterna patinata Contro Nessuno

Da Ristotecno un abbattitore con struttura monoblocco in acciaio inox, finitura esterna satinata “scotch brite”, piedini regolabili e cella interna con angoli arrotondati per una miglior pulizia. Per 3 teglie e con sonda per misurazione temperatura al cuore del prodotto inclusa. Misure cm. 66x65x43H

La nostra scelta Abbattitore Surgelatore Professionale TKF Made in Italy Un apparecchio professionale Made in Italy 1.67 € su Amazon Pro Sbrinamento evaporatore a tempo

In acciaio inossidabile

Vano posteriore apribile Contro Nessuno

Apprezziamo per la pulizia facile e per la produzione interamente Made in Italy questo apparecchio di TKF. Dotazione di serie: sonda camera PTC, sonda spillone al cuore, 6 guide universali in acciaio. Teglie e griglie non sono incluse. Dimensioni interne 610x400x410

Di design Electrolux Abbattitore di temperatura Qualità Electrolux L'abbattitore di temperatura BlastChiller preserva gli aromi, i sapori e i valori nutrizionali dei cibi appena preparati in maniera professionale 2.852 € su Amazon Pro Hi-Tech

Processo veloce

Da abbinare a altri elettrodomestici Electrolux Contro Nessuno

Il modello KBB5X di abbattitore Blast Chiller firmato Electrolux si presenta come una soluzione perfetta per chi ha una cucina di design e vuole unire un elettrodomestico professionale a un aspetto grintoso e contemporaneo. Dimensioni in mm: 450x560x550