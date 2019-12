Umidificatore: a cosa serve e quali comprare

Con l’arrivo dell’inverno e l’accensione del riscaldamento o delle stufe l’umidificatore è il migliore alleato delle nostre case. Ma a cosa serve l’umidificatore? Molto semplice, il riscaldamento e il calore artificiale nei nostri appartamenti possono portare alla costituzione di ambienti molto secchi, dove l’aria non circola in maniera adeguata. Il compito di un umidificatore è quello di generare vapore acqueo per ottenere il giusto tasso di umidità tra le mura domestiche. Al contrario del deumidificatore, il suo compito è quello di creare umidità, ma nella giusta quantità che ci permette di vivere in un ambiente sano e arieggiato.

In particolare questo piccolo elettrodomestico è consigliato per bambini e persone soggette a allergie e infezioni delle vie respiratorie. Alcuni modelli sono infatti anche capaci di migliorare il livello dell’aria, eliminandone le impurità. Una novità è la possibilità di utilizzarli come deodoranti per l’ambiente, inserendo delle profumazioni.

Il funzionamento è semplice: gli elettrodi al suo interno vengono scaldati grazie all’elettricità, portando l’acqua a ebollizione. Questa crea vapore acqueo caldo che viene immesso nell’aria.

Vediamo quindi i migliori modelli di umidificatore sul mercato da comprare.

I migliori umidificatori in commercio

Umidificatore Ambiente a Ultrasuoni TaoTronics

I modelli di ultima generazione come il TaoTronics funzionano a ultrasuoni, ovvero grazie a vibrazioni l’acqua va in ebollizione con un minore consumo energetico. Il modello con il miglior rapporto qualità-prezzo, oltre alla funzione di umidificatore filtra l’aria dai microorganismi nocivi.

Pro : purificatore dell’acqua e 14 ore di autonomia

: purificatore dell’acqua e 14 ore di autonomia Contro: sconsigliato oli essenziali e profumazioni sintetiche

Prezzo consigliato: 49,99 euro

Acquista ora

Umidificatore 1byone 701FR-0001

Questo umidificatore a ultrasuoni utilizza una tecnologia ionizzata che pulisce l’aria. Fornito di luce al led notturna, 10 ore di autonomia e diffusore di aromi incluso.

Pro : filtro anticalcare per evitare depositi

: filtro anticalcare per evitare depositi Contro: non è fornito di timer

Prezzo consigliato: 36,99 euro

Acquista ora

Umidificatore a ultrasuoni Argoclima Hydro Digit

Il terzo modello che vi proponiamo ha un design moderno ed elegante, indicato tra i migliori di fascia medio-alta. Riduce tantissimo i consumi energetici grazie agli ultrasuoni. Potete regolare la percentuale di umidità desiderata, il livello di emissione del vapore e impostare il timer, grazie al pannello a LED.

Pro : varie regolazioni

: varie regolazioni Contro: emette solo vapore freddo

Prezzo consigliato: 79,00 euro

Acquista ora

Umidificatore Chicco Caldo Humi Essence

L’umidificatore più consigliato per i più piccoli è della Chicco, da sempre attenta alle esigenze dei bambini. Emette vapore a caldo, ed è perfetto in una cameretta per il suo design simpatico con il cielo e le nuvolette.

Pro : autonomia di 7 ore nonostante le dimensioni

: autonomia di 7 ore nonostante le dimensioni Contro: non ha un filtro, richiede buona manutenzione

Prezzo consigliato: 49,95 euro

Acquista ora

Umidificatore Nuvita 1822 Ariasana

Si tratta di un modello con vapore freddo. Compatto e maneggevole, occupa poco spazio, è silenzioso e ha una vaporizzazione dell’acqua molto potente. L’ideale per l’utilizzo notturno.

Pro : i bambini adorano il suo design

: i bambini adorano il suo design Contro: non ha timer e spegnimento automatico

Prezzo consigliato: 54,90 euro

Acquista ora

Umidificatore a Ultrasuoni Pro Breeze

Si tratta di uno dei modelli più capienti, con un serbatoio di 3,5 litri. Per una maggiore efficacia e pulizia dell’aria ha un filtro in resina a scambio di ioni integrato.

Pro: autonomia fino a ben 30 ore

La nostra scelta: un prezzo ottimo per un prodotto con grandi capacità, un serbatoio più grande, una autonomia più lunga, e una vaschetta per gli oli essenziali.

Prezzo consigliato: 43,99 euro

Acquista ora

Umidificatore Philips HU4706/11

Chiudiamo con il modello più all’avanguardia, in casa Philips. Funziona tramite la tecnologia NanoCloud a evaporazione naturale. Questa permette di emettere fino al 99% di batteri in meno rispetto alle tecnologie precedenti.

Pro : il modello più recente

: il modello più recente Contro: prezzo superiore alla media

Prezzo consigliato: 79,99 euro

Acquista ora