Dopo mesi di rumor e pettegolezzi che si sono ricorsi sul web, ora è ufficiale: Belen Rodriguez è single e la sua storia d’amore con Antonino Spinalbese è finita. Sebbene i diretti interessati non abbiamo mai fatto alcuna dichiarazione, anzi siano sempre stati molto discreti e riservati, ora è stata proprio la showgirl argentina a dare la svolta definitiva.

In una storia Instagram, dove è intenta a preparare una torta con suo figlio Santiago, Belen si è lasciata sfuggire delle parole che ai più attenti sono suonate come una conferma: “Visto che mamma è single, scusami un attimo, almeno ho uno che mi cucina”, ha detto al bambino mentre questo si dilettava con maestria a sbattere delle uova.

Un modo semplice e diretto quello con cui Belen Rodriguez ha scelto di dire di essere tornata single e che, per ora almeno, pare ribadire di non volere fare nessun’altra dichiarazione ufficiale. La conduttrice, in quarantena preventiva per essere appena tornata da una breve vacanza in Uruguay, in questi giorni lontana dal lavoro si è potuta dedicare completamente alla famiglia, come si capisce dalle storie sul social.

La crisi tra lei e Spinalbese pare sia arrivata dopo la nascita della piccola Luna Marì: una crisi presa di mira e raccontata da siti web e riviste. A nulla pare siano valsi i tanti tentativi fatti dalla coppia per ritrovare un equilibrio e la fine della storia sembra sia stata proprio inevitabile.

L’amore con Antonino Spinalbese era nato verso la fine del 2020 e nella notte tra l’11 e il 12 luglio del 2021 è nata loro figlia. Rodriguez, sulle pagine di Chi Magazine, dopo la nascita della bambina aveva dichiarato: “Un anno fa cercavo un posto dove stare bene e Antonino era quel posto. A volte ci si mette insieme da piccoli, ma poi la nostra testa cambia, come i desideri. Antonino è il mio desiderio, è la persona che mi fa stare bene”.