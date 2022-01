Dopo i vestiti di alta moda e le borse extralusso, Belen Rodriguez ci dà una lezione di shopping low cost glamour e stiloso. La showgirl argentina ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di fotografie sfoggiando un cappotto oversize grigio e trovando, come sempre, l’approvazione di tanti follower.

Il capo ha due grandi tasche laterali, chiusura a bottoni e lunghezza a mezza coscia: la conduttrice lo ha abbinato a un total look nero, con un paio di stivali al ginocchio con frange. Gli utenti hanno trovato il capo d’abbigliamento perfetto e, tra i complimenti per il nuovo taglio con frangia, qualcuno ha anche chiesto alla showgirl di che marca fosse il cappotto.

La risposta di Belen Rodriguez, che spesso dialoga con i suoi fan, è stata: “Zara”, a dimostrazione che lo shopping low cost non solo è possibile ma è anche molto di tendenza, specie in questo inverno 2022. Nessuna cifra improponibile: sul sito del colosso spagnolo per acquistare il cappotto servono 99,95 euro, un prezzo decisamente abbordabile.

Ma non è certo la prima volta che la conduttrice di Tu si que vales sceglie abiti di brand accessibili ai più, e molti personaggi famosi, proprio come lei, hanno sfoggiato capi budget friendly. Da Kate Middleton, a Lily Collins, star di Emily in Paris, fino a Letizia Ortiz regina di Spagna e di stile. Proprio le due reali ci ha regalato spesso look low cost, indossando abiti Zara, ma anche H&M e Mango, per molti dei loro incontri ufficiali. Non è quindi una questione di portafoglio ma di stile, e non solo in fatto di moda.