Ben Affleck innamorato della Bond girl Ana de Armas tra le strade di LA

Dopo il doloroso divorzio da Jennifer Garner, pare che Ben Affleck abbia finalmente ritrovato l’amore! Le indiscrezioni già si rincorrevano da un po’ ma le foto scattate durante le ultime settimane confermano sicuramente la relazione tra l’attore e la Bond girl Ana de Armas.

I due si sono conosciuti a Novembre sul set del film Deep Water, thriller diretto da Adrian Lyne: dopo aver girato insieme il primo film a New Orleans, tra fine 2019 e inizio 2020, gli attori sono praticamente diventati inseparabili.

In questi giorni Ben e Ana sono stati beccati nuovamente insieme per le strade di Los Angeles. Nonostante la chiusura di tutti i locali pubblici e l’invito ai cittadini a rimanere in casa a causa dell’emergenza Coronavirus, la coppia è stata paparazzata mentre passeggiava in tranquillità nella città semi-deserta.

I due, in tenuta sportiva, sono apparsi sorridenti e più affiatati che mai dopo aver fatto una sosta da Starbucks per acquistare delle tazze di caffè da asporto.

D’altronde non è la prima volta che la coppia viene fotografata insieme: nelle scorse settimane gli attori erano stati già paparazzati prima durante un viaggio a Cuba e poi in Costa Rica. Le foto rubate sono inequivocabili prove del loro amore: la neo coppia è stata immortalata mentre cammina scalza sulla spiaggia, uno abbracciato all’altra mentre lei appoggia la testa sulla spalla di lui. Ben avrà trovato l’amore maturo e responsabile che tanto desiderava?