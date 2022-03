Prime giornate all’insegna della primavera ed ecco che la voglia di rimettersi in forma e togliersi di dosso il torpore dell’inverno ritorna a farsi sentire. E cosa c’è di meglio di una bella pedalata per portare benessere a tutto il corpo? Perché sì i benefici della bicicletta per i glutei li conosciamo tutti, ma questa attività non fa bene solo al nostro lato B, ma è un vero toccasana per l’intero organismo.

Un’attività che, oltre a tonificare la muscolatura, porta notevoli benefici anche al cuore, aiuta ad abbassare i livelli della pressione e a controllare il peso, favorendone la perdita. Oltre ovviamente a unire la pratica sportiva a tanto divertimento.

Insomma, una serie di vantaggi da cui è difficile non essere tentati. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere sui benefici della bicicletta, dai glutei all’umore, come si pratica e se ci sono controindicazioni a cui prestare attenzione.

Perché scegliere la bicicletta?

Che l’importanza di muoversi e di fare attività fisica sia ai primi posti della classifica delle cose da fare per stare bene è cosa nota. Cosa meno nota, però, è che tra le tante attività possibili tra cui scegliere, la bicicletta è una della migliori, soprattutto se praticata all’aria aperta (in alternativa si può usare una cyclette).

Oltre a fare bene al nostro organismo, infatti, e più avanti capiremo il perché, la bicicletta è un attrezzo che fa bene anche all’ambiente, utile per combattere l’inquinamento, per esempio adottandolo per i propri spostamenti quotidiani, e di conseguenza anche (nuovamente) alla nostra salute.

Ma non solo. Oltre ai classici benefici della bicicletta per i glutei, le gambe e la circolazione, questo genere di attività è in grado di:

renderci più felici , rilassando la mente e permettendoci di godere dei tanti lati positivi dello svolgere un’attività all’aria aperta;

, rilassando la mente e permettendoci di godere dei tanti lati positivi dello svolgere un’attività all’aria aperta; aumentare la nostra autostima ;

; liberare la mente ;

; aumentare la qualità del sonno.

Oltre a essere anche un metodo economico per farlo. Insomma un attrezzo a tutto tondo che, di fatto, è in grado di allungare l’aspettativa di vita di chi la pratica.

Tutti i benefici della bicicletta per il corpo

Se da un lato, infatti, la buona abitudine di pedalare può essere un vero alleato per il nostro benessere interiore e per allontanare lo stress e l’ansia dalla nostra vita, rendendoci più sereni e felici, dall’altro non si può non parlare anche dei vantaggi fisici di questa attività.

Ovvero di tutti i benefici della bicicletta, dai glutei alla regolazione della pressione cardiaca, dal controllo del peso alla tonificazione muscolare. Tra questi i principale sono:

miglioramento del tono muscolare nella sua interezza;

rassodamento, rinforzo e tonificazione dei glutei e delle gambe (polpacci, interno coscia, ecc.);

miglioramento della resistenza e forza fisica;

miglioramento della capacità respiratoria;

diminuzione dei livelli della pressione;

prevenzione delle malattie cardiovascolari;

miglioramento della circolazione venosa e linfatica;

controllo della glicemia e dei livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue;

perdita di peso e controllo dello stesso.

Oltre a essere un’attività che permette di evitare che si danneggino le articolazioni durante la pratica.

I benefici della bicicletta per glutei e gambe

Ma veniamo al motivo principe per cui molte persone si avvicinano a questo genere di sport e attività fisica, ovvero i benefici della bicicletta per i glutei e le gambe. Come detto, pedalare fa benissimo al corpo e in modo particolare alla parte inferiore dello stesso, quella più sollecitata durante la pratica.

Questa attività, infatti, oltre ad aiutare a bruciare calorie e quindi snellire la figura, consente di tonificare in modo graduale e omogeneo le gambe nella loro totalità, dai polpacci all’interno coscia, ma anche nella parte dei fianchi e ovviamente dei glutei. Con il vantaggio di snellire le gambe in modo armonioso, ridefinendone la muscolatura ma senza esagerare o aumentarne la massa.

In più, riattivando la circolazione in modo mirato, la bicicletta permette anche di fronteggiare problemi come la ritenzione idrica, la cellulite o le classiche culotte de cheval, portando benefici, oltre che per la salute, anche a livello estetico. Che dire, una pratica che fa rima con benessere in modo completo e diffuso.

Attività fisica in bicicletta per dimagrire: consigli

E se in aggiunta ai benefici della bicicletta per glutei e gambe si volesse usare questa salutare attività anche per dimagrire e ritrovare la forma fisica desiderata? Allora è bene seguire qualche accorgimento durante la pratica stessa, lavorando in modo attento e mirato.

Se l’obiettivo del vostro pedalare, quindi, è la perdita di peso, è bene farlo nel modo corretto, per esempio dedicando all’attività il giusto tempo e intensità. Prima di tutto, quindi, è importante iniziare progressivamente, da 20 minuti di attività per poi aumentare di 10 minuti la volta successiva, fino a raggiungere un’ora e mezza di pratica.

Per dimagrire, poi, è necessario pedalare almeno due o tre volte alla settimana e per almeno 45 o 50 minuti a sessione, variando il ritmo della pedalata e le pendenze che si affrontano durante l‘attività per sollecitare la muscolatura. E ovviamente tenendo bene a mente da dove si parte, evitando di esagerare se principianti e seguendo ciò che vi dice il corpo.

In poche parole, senza avere fretta di raggiungere i vostri obiettivi ma lasciando al corpo il tempo necessario per riattivarsi e rimettersi in forma.

Se lo scopo è dimagrire, poi, è bene considerare anche che l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale. E che le calorie che vengono consumate non devono essere inferiori a quelle che assumete. In questo caso infatti la perdita di peso sarà molto più difficile

In più è importante tenere a mente alcuni consigli per eseguire una pedalata in totale sicurezza e permettere al corpo di muoversi correttamente, come:

regolare l’altezza del sellino per consentire agli arti di estendersi quasi totalmente e per evitare di sollecitare in modo errato le articolazioni;

per consentire agli arti di estendersi quasi totalmente e per evitare di sollecitare in modo errato le articolazioni; scegliere un abbigliamento adeguato , che sia comodo, traspirante e in linea con il clima esterno;

, che sia comodo, traspirante e in linea con il clima esterno; indossare sempre delle misure di protezione individuale come casco, occhiali e guanti.

Come scegliere la bicicletta giusta

E ovviamente avendo cura di scegliere la bicicletta giusta per svolgere in modo sicuro la propria attività. Per prima cosa, quindi, è bene considerare quanto si ha intenzione di usarla e su che percorsi, per capire esattamente anche con l’aiuto di un esperto, quale sia il modello più adatto alle proprie esigenze.

Ma non solo. Cosa molto importante è la misurazione della bicicletta che generalmente si prende considerando il cavallo e l’avambraccio.

Nel caso del cavallo si deve prendere la misura a piedi nudi, da terra fino al punto in cui il cavallo poggia sulla sella. Una volta fatto si dovrà moltiplicare il valore così ottenuto per un numero fisso:

0,66 per le bici da città;

0,58 per le mountain bike

0,65 per le bici da corsa;

ottenendo così la misura del telaio.

Per l’avambraccio, invece, si deve prendere la misura dal gomito al dito medio, partendo dal retro del braccio. Ottenendo la misurazione della lunghezza del tubo superiore del telaio, quello che va dalla punta della sella al manubrio.

Ma sempre tenendo a mente che potete farvi aiutare da un esperto che vi saprà indicare la bicicletta migliore per voi e per soddisfare le vostre esigenze, pedalando in sicurezza e ottenendo tutti i benefici sperati.