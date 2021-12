Esercizi per bruciare calorie in modo semplice, sicuro e alla portata di tutti

Quando si parla di perdere peso e di mantenersi in forma, una delle domande più frequenti che ci si pone è come fare e quali siano gli esercizi per bruciare calorie il più velocemente possibile, magari anche con il minimo sforzo. Ma siamo davvero certi di sapere perché è importante consumare le giuste calorie per rimettersi in forma?

Probabilmente no. Ecco perché è bene sapere il perché si sta facendo qualcosa e, soprattutto, il metodo migliore per farlo e per raggiungere i propri obiettivi. Vediamo, quindi, quali sono i benefici insiti nel bruciare calorie durante un percorso di dieta e di dimagrimento e alcuno degli esercizi e/o attività più efficaci per farlo.

Bruciare calorie: i benefici per la salute

Prima di capire quali sono gli esercizi per bruciare calorie, è bene comprendere perché è importante farlo e quali benefici si possono ottenere da questo processo. Se il vostro obiettivo è quello di consumare più calorie, infatti, si presume che ci si trovi in una situazioni in cui il proprio peso lo richieda, magari dopo un periodo di eccessi, in seguito a patologie o a causa di uno stile di vita troppo sedentario.

Fatto sta che si è reso necessario un intervento e che bruciare calorie sia diventato il vostro obiettivo primario. Ma perché farlo? Ovviamente per portare benessere al proprio corpo.

Ognuno di noi, infatti, a seconda dell’età, dell’altezza, dello stile di vita, ecc.; necessita di un certo numero di calorie al giorno per poter svolgere le normali funzioni quotidiane e garantire al corpo di poter funzionare correttamente.

Quando queste vengono assunte in modo eccessivo rispetto al reale fabbisogno, l’organismo va incontro a tutta una serie di problematiche legate all’accumulo calorico e al conseguente aumento di peso. Tra questi, per esempio, ci sono:

l’aumento del grasso corporeo a opera dell’insulina e del cortisolo che regolano la presenza della calorie stesse;

la maggior predisposizione a diverse patologie (dal diabete a quelle a livello cardiovascolare);

maggior irritabilità;

rallentamento del metabolismo;

mal di testa;

maggior predisposizione a infiammazioni.

Insomma, un peggioramento del proprio stato di salute. Cosa che può essere arginata proprio da un più attento e corretto consumo calorico, con l’alimentazione e dalla possibilità di bruciare calorie attraverso l’attività fisica, per riportare e mantenere l’organismo a uno stato di benessere generale e preservandolo da malattie e/o problemi futuri collegati all’aumento di grasso e di peso.

Ma quali sono, quindi, gli esercizi per bruciare calorie in modo sano, costante e garantirsi un livello di benessere reale, concreto e duraturo?

Esercizi per bruciare calorie a casa

Ovviamente alla base di tutto ci deve essere un’alimentazione controllata ed equilibrata e la pratica di un’attività fisica moderata e regolare, con esercizi in grado di far bruciare calorie in modo sano. Il tutto anche comodamente tra le quattro mura domestiche e in autonomia, grazie a degli esercizi per dimagrire a casa efficaci e mirati, a cui dedicare pochi minuti al giorno di puro benessere.

Burpees

Partendo con piedi e braccia distese lungo i fianchi, si scende verso il pavimento piegando le gambe come se si stesse seguendo uno squat classico, appoggiando i palmi delle mani a terra. Da qui si prende la posizione di plank, si esegue un piegamento sulle braccia, e si ritorna alla posizione di partenza eseguendo un piccolo salto in alto.

Squat jump

Si parte in piedi, con le gambe aperte all’altezza del bacino. Da qui si esegue un piccolo salto verso l’alto, per poi scendere e ritrovarsi nella posizione classica dello squat, ritornando poi alla posizione di partenza e ripetendo il tutto. Attenzione a tenere sempre ben contratta la zona addominale.

Jumping jacks

Partendo in piedi, con le gambe e le braccai unite, si esegue un salto verso l’alto, aprendo le gambe e contemporaneamente sollevando le braccia, per poi tornare alla posizione di partenza. Si ripete il tutto per qualche seri tenendo sempre ben contratti gli addominali.

Corsa sul posto

Sempre restando sul posto, si esegue una corsa con le ginocchia alte (portando il ginocchio della gamba che si piega verso il petto), avendo cura di alternare il braccio e la gamba opposta durante l’esecuzione.

Mountain climber

Dalla posizione di plank con le mani alla larghezza delle spalle, i palmi e i piedi appoggiati a terra e il corpo teso con la zona addominale e i glutei attivi, si piega la gamba destra portando il ginocchio destro verso il petto allungando la gamba sinistra. Poi, si ripete il tutto con la gamba opposta, eseguendo un piccolo salto durante lo scambio.

Oltre poi a tutte quelle attività indoor (per chi le preferisse al fitness a casa) come il salto con la corda, il tapis roulant, la cyclette, l’ellittica, lo stepper, perfino l’hula hoop o il normale salire e scendere le scale.

E senza a dimenticarsi che anche il pulire casa genera movimento e quindi la possibilità di consumare calorie in eccesso, trasformandosi a tutti gli effetti un mix di esercizi per bruciare calorie super efficace.

Tutte attività utilissime per restare in forma e muovere il corpo in modo sano e senza dover uscire di casa o andare in palestra.

Attività fuori casa per bruciare calorie

E se si volesse godere dell’aria fresca e uscire di casa, per bruciare calorie immersi nella natura? Anche in questo caso le possibilità di mantenersi in forma sono davvero moltissime, dalla camminata veloce al fitwalking passando per la corsa e la bicicletta.

Ma con quali risultati? Se vi state chiedendo quante calorie si possono bruciare con queste attività la risposta è dipende. Dipende dalla durata dell’allenamento, dalla velocità di esecuzione, dall’intensità ecc.

Una sessione di circa 45-60 minuti di attività aerobica leggera, per esempio, aiuta a far bruciare dalle 300 alle 400 calorie oltre a tonificare gambe, glutei, addominali e braccia. Correre, invece, a seconda dell’intensità e della durata, può far perdere tra le 300 e le 500 calorie. Ma non solo.

Oltre alle classiche attività “fuori casa” altre pratiche utili ed esercizi per bruciare calorie in modo efficace e alla portata di tutti sono lo yoga, il pilates, ma anche il ballo, il nuoto (e tutte le sue varianti come l’acquagym o l’acquabike), la zumba, ecc.

Insomma, tutte le attività che comportino un dispendio energetico più o meno importante e che aiutino il corpo a muoversi in modo sano, contribuendo anche al miglioramento delle funzionalità dell’apparato cardiovascolare e respiratorio.

Consigli per bruciare calorie

E sempre aiutandosi anche con tutta una serie di buone abitudini per bruciare calorie più facilmente anche senza rendersene conto. La prima cosa da fare, quindi, è correggere il proprio stile di vita, cambiando la propria alimentazione, seguendo una dieta dimagrante o evitando eccessi e cibi ricchi di grassi e/o zuccheri, ma preferendo un’alimentazione più sana ed equilibrata ricca di frutta, verdura, fibre e optando sempre i cereali integrali rispetto a quelli raffinati. Ma non solo.

Altri accorgimenti che, insieme agli esercizi per bruciare calorie, aiutano a dimagrire sono:

bere acqua e limone appena svegli, per depurare l’organismo dagli eccessi;

evitare di saltare la colazione, che donando la giusta energia per iniziare la giornata impedirà di arrivare affamati ai pasti e di eccedere con le quantità di cibo assunto;

imparare a sfruttare al meglio i lavori domestici, eseguendo movimenti mirati e gestendoli come una vera e propria attività fisica;

preferire sempre le scale all’ascensore;

camminare il più possibile per spostarsi, prendendo l'abitudine di farlo almeno per 30 minuti al giorno;

il più possibile per spostarsi, prendendo l’abitudine di farlo almeno per 30 minuti al giorno; imparare a masticare di più gli alimenti che si assumono;

bere delle tisane e bevande calde che aiutano a stimolare il metabolismo;

effettuare più pasti durante il giorno in dosi minori, per tenere sempre attivo il metabolismo e aiutarlo a bruciare più facilmente le calorie.

E avendo sempre cura di prestare attenzione a come si vive e a ciò che si fa o non fa per il proprio corpo, evitando in modo preventivo di trovarsi nella situazione di dover intervenire e favorendo un benessere costante al corpo e alla mente giorno dopo giorno.