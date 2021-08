Beyoncé come Audrey nello spot di Tiffany: la campagna è un inno all'amore

Beyoncé omaggia Audrey Hepburn indossando un elegante tubino nero e lunghi guanti per la campagna About Love dell’azienda di gioielli di lusso Tiffany & Co. La cantante ha emulato il famoso personaggio di Holly Golightly nella commedia romantica degli Anni ‘60 Colazione da Tiffany, mentre posava con il marito Jay-Z.

Nello scatto Beyoncé ha indossato il famoso Tiffany Yellow Diamond da 128,54 carati e dal valore inestimabile. Con questi scatti è la quinta donna al mondo ad aver mai indossato la gemma e ha segnato la prima volta che la pietra è stata presentata in una spot. L’artista portava i capelli raccolti in un’elegante pettinatura con morbidi boccoli intorno al viso e fissava stoicamente la telecamera con le mani sui fianchi.

Nel frattempo il cantante Jay-Z, marito della star da venti anni, portava la leggendaria spilla Bird on a Rock di Jean Schlumberger. La pubblicità della Tiffany verrà lanciata a livello globale il due settembre 2021. La coppia, intervistata da People per l’occasione, ha detto:

“L’amore è il diamante che i gioielli e l’arte decorano”.

Gli altri gioielli che compaiono negli scatti fotografati da Mason Poole e che saranno anche in un video includono: un anello con diamante giallo da 22 carati e un anello con diamante taglio smeraldo da 15,02 carati proveniente dal Botswana. Nel breve filmato di accompagnamento ci sarà anche l’interpretazione di Beyoncé nella leggendaria Moon River, girata da Jay-Z alll’Orum House di Los Angeles.

Alexander Arnauld, vice presidente esecutivo del marchio Tiffany, sempre su People ha dichiarato:

“Beyoncé e JAY-Z sono l’emblema della moderna storia d’amore. Essendo questo un marchio che ha sempre rappresentato l’amore, la forza e l’espressione di sé, non potremmo pensare a una coppia più iconica che rappresenti meglio i valori di Tiffany. Siamo onorati di avere i Carter come parte della famiglia Tiffany”.

Il diamante giallo è stato Indossato l’ ultima volta da Lady Gaga agli Oscar nel 2019: la pietra è stata scoperta per la prima volta in Sud Africa oltre 140 anni fa dal fondatore di Tiffany & Co. Charles Lewis Tiffany.