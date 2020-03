Film del giorno: Mr. and Mrs. Smith e Colazione da Tiffany

Non sapete più come riempire il tempo libero creato dalla quarantena coatta provocata dal Coronavirus? Potete fare dello sport casalingo, seguire una lezione online, preparare una torta, oppure stravaccarvi sul divano confidando in una serata domestica al cinema. Chi ha il possesso del telecomando, o del mouse, dovrà però decidere quale sarà il film del giorno prescelto. E visto che l’offerta di Rai, Mediaset, Sky, Amazon Prime e Netflix è sempre più ampia c’è bisogno di qualcuno che vi dia qualche consiglio.

Nella nostra rubrica potete dunque dare uno sguardo a quello che è il palinsesto del giorno.



Film del giorno in tv: Permette? Alberto Sordi

Alle 21.25 su Rai 1. Pochi attori come l’Albertone nazionale hanno saputo incarnare lo spirito dell’italiano medio, con tutti i suoi pregi e difetti ma sempre (o quasi) con il sorriso sulle labbra. Il film biografico interpretato da Edoardo Pesce segue dunque l’attore dalla cacciata dall’Accademia a Milano fino al ritorno a Roma, dove tra piccoli ruoli e lavoretti inizia poco alla volta a entrare nel mondo del cinema. Il pubblico però lo conoscerà prima per la sua voce, prestata al grande comico Oliver Hardy, ma poi grazie a Fellini imparerà ad amarlo.

Film del giorno su Sky: Nessuno mi può giudicare

Alle 21 su Comedy Central un film dal cast imponente che raccoglie alcuni tra i divi del cinema tricolore: Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Caterina Guzzanti e Massimiliano Bruno, anche regista e attore. Alla morte del marito, la benestante Alice finirà sul lastrico a causa di un grande debito lasciato dall’imprenditore. Costretta a tornare in periferia, la donna dovrà provvedere al figlio grazie alla professione più vecchia del mondo, ma a sua conoscenza delle buone maniera l’aiuterà più di quanto avrebbe mai sperato.

Film del giorno su Netflix: Mr. and Mrs. Smith

Incredibile rivedere dopo 15 anni il film che ha fatto incontrare e innamorare Brad Pitt e Angelina Jolie, ora coppia scoppiata ai ferri corti. In questa commedia d’azione i due interpretano due killer, sposati da cinque anni ma in crisi sentimentale: nessuno sa del lavoro dell’altro e questa ignoranza li mette in pericolo quando accettano inconsapevolmente lo stesso incarico. Sul campo di battaglia, tra un tentativo di uccisione e un altro, i due riscopriranno il loro amore.

Film del giorno su Amazon Prime Video: Colazione da Tiffany

Possibile resistere alla tentazione di rivedere questo classico assoluto della commedia sofisticata hollywoodiana, dove una splendida Audrey Hepburn rifulge come non mai? Assolutamente no, e quindi rivediamo per l’ennesima volta questa trasposizione del romanzo di Truman Capote, in cui la giovane Holly ama sognare a occhi aperti facendo colazione davanti alle vetrine di Tiffany, in attesa dell’amore.