Biagio Antonacci è diventato papà per la terza volta. Martedì 21 dicembre 2021 è nato Carlo, e a dare l’annuncio del lieto evento è stato lo stesso cantante con un post sul suo profilo ufficiale Instagram.

“Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio” con queste parole ha dato la notizia dell’arrivo del suo terzogenito e il primo bambino avuto con la compagna Paola Cardinale. A corredo del messaggio, la voce di Iris ha condiviso la foto di un ulivo appena piantato, al quale è appeso un fiocco azzurro.

La coppia sta insieme dal 2004, e in tutti questi anni ha protetto la loro storia d’amore da tutto e da tutti restando sempre molto riservata. Anche sulla gravidanza ha regnato il più grande riserbo e infatti non ci fu neanche un annuncio sulla dolce attesa di Paola Cardinale.

Biagio Antonacci è già papà di Paolo, 26 anni, e Giovanni, 20, nati dalla precedente relazione con Marianna Morandi, figlia di Gianni con cui è stato dal 1993 al 2002. E i primi auguri per la nascita del bebè sono arrivati proprio dall’ex suocero: “Benvenuto in questo mondo Carlo! Viva la mamma!”, ha scritto l’artista prossimo a Sanremo 2022.

Biagio Antonacci e Paola Cardinale fanno coppia da ormai quasi quindici anni. I due abitano a Milano, città d’origine di lui, ma viaggiano spesso tra Bologna e l’Isola d’Elba. Classe 1976 e originaria di Genova, 45 anni, Paola è una giornalista e in passato ha condotto Derby assieme a Fulvio Collovati.

Il primo incontro tra Biagio e la madre del piccolo Carlo è avvenuto nel 2004. L’amore è nato dopo la separazione di lui da Marianna Morandi e dopo l’addio di lei all’ex calciatore Massimo Brambati, padre della sua prima figlia, Benedetta, nata nel 1999.

Tantissimi i commenti al post che annuncia la nascita: amici e colleghi del cantautore si sono affollati nella bacheca Instagram per fare gli auguri a mamma, papà e al piccolo. Da quelli di Jovanotti, passando per Rudy Zerbi, Carlo Conti, Laura Torrisi, Rita Dalla Chiesa, Fabrizio Moro, Tiromancino. E ancora Gianluca Grignani, Siria, Marica Pellegrini e tanti altri.