Alessio Boni è diventato papà per la seconda volta. L’attore e la sua compagna Nina Verdelli hanno festeggiato sui social la nascita del loro secondogenito, Riccardo. I due sono molto riservati e gelosi della propria privacy – sui loro profili social pubblicano soprattutto materiale inerente alle proprie carriere – ma questa volta non hanno potuto evitare di condividere la gioia pubblicamente: “Non potrei essere più felice“, ha scritto la neo mamma postando la foto in cui si intravede il bebè. Tanti i commenti dei follower che hanno accolto la notizia con vera e propria partecipazione.

Già qualche giorno prima Nina, 36 anni e una carriera come giornalista a Vanity Fair Italia, aveva postato uno scatto del pancione nudo scrivendo: “Ti aspettiamo pulcino“. Alessio e Nina sono diventati genitori di Lorenzo, il loro primogenito, nel 2020. Un anno e mezzo dopo, ad allargare la famiglia, è arrivato il piccolo Riccardo. L’attore 55enne ha conosciuto la sua attuale compagna – più giovane di lui di diciotto anni – nel 2015 ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

I due non sono sposati – il matrimonio non è mai stato un’esigenza per loro – ma Boni aveva spiegato, in una vecchia intervista, che se Nina lo desiderasse lui la sposerebbe subito. “Non credo che il nostro amore abbia bisogno del matrimonio – aveva dichiarato l’attore – è un amore talmente forte, pieno, vivo, che non ha bisogno di niente. È più potente di qualsiasi contratto. Anche Nina non ne ha necessità, la pensa come me. Se cambiasse idea e me lo chiedesse, la sposerei subito“.