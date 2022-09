Pierce Brosnan presenta i suoi figli: ecco chi sono Dylan e Paris

In una lunga intervista molto informale a GQ France, Pierce Brosnan ha ufficialmente presentato i suoi due figli, Dylan e Paris, avuti con la sua seconda moglie, la giornalista Keely Shaye Smith, con cui l’attore è sposato dal 2001.

Il più grande dei due è Dylan, nato nel 1997: capelli lunghi, musicista appassionato di ogni genere di strumento. Il secondo è Paris, classe 2001, amante del surf e della pittura, ha anche sfilato in passerella come modello per Balmain, Dolce & Gabbana e Moschino.

Entrambi, però, hanno ereditato dal padre l’amore per cinema e hanno già girato alcuni documentari, cimentandosi come filmmaker. Dylan ha frequentato le superiori e l’università a Los Angeles, ma l’infanzia con Paris l’hanno passata alle Hawaii, facendo da spola tra la California e la casa di famiglia ad Hanalei Bay a Kauai.

Un’infanzia, che come spiegano a GQ, gli ha permesso di condurre abbastanza normale nello stile della pellicola “Stand by Me – Ricordo di un’estate”. Inoltre, quando erano poco più che adolescenti, Dylan e Paris hanno anche passato del tempo sui set insieme a Pierce Brosnan, cosa di cui serbano molti ricordi.

Il maggiore dei due ricorda di aver esplorato il palazzo di ghiaccio del film La morte può attendere, un’esperienza che da adulti li ha portati a lavorare dietro le quinte per delle pellicole del padre, anche se quest’ultimo gli ha sempre sconsigliato una carriera di attore:

Solo perché è un cavolo di lavoro massacrante. È una croce da portare. Ti costruisci e ti distruggi.

E pare che finora entrambi abbiamo seguito il consiglio dell’ex 007, anche se le occasioni mondane non sono mancate, come quando nel 2020, Dylan e Paris hanno aiutato a distribuire i Golden Globe in veste di “ambasciatori”, durante la diretta della cerimonia.