Bianca Atzei è diventata mamma per la prima volta il 18 gennaio 2023 di Noa Alxander, frutto dell’amore con Stefano Corti, a cui è legata dal 2019. Entrambi dal giorno della nascita hanno voluto condividere in più occasioni sui social le emozioni che stanno provando in questo momento, comprese le nottate insonni che si possono vivere quando si ha un neonato in casa.

Nel 2021 la cantante aveva avuto un aborto spontaneo, episodio che le aveva provocato grande dolore, ma non ha mai nascosto il suo desiderio di avere un figlio e oggi che lo ha realizzato non può che essere al colmo della gioia. Una sensazione condivisa anche dal compagno, che ha voluto documentare il momento del parto dal punto di vista del papà con un video che è stato mostrato nell’ultima puntata de Le Iene.

Sin da quando era incinta l’artista sarda ha sempre utilizzato l’ironia per commentare i momenti particolari che si trovava a vivere, esattamente come aveva fatto in occasione di una delle prime ecografie. Quella volta, infatti, il bimbo aveva fatto le corna, al punto tale da suscitare il commento di Corti che aveva detto “Voi due mi dovete spiegare qualcosa“.

Un gesto che il piccolo non sembra avere perso, ma che ha fatto più volte anche in questi giorni quando stava prendendo il latte dalla mamma.

Nonostante le difficoltà tipiche di una neomamma, Bianca Atzei non riesce a tenere dentro di sé la felicità di questo momento e ne ha così approfittato per fare una dedica al suo Noa Alexander: “10 giorni di te, del tuo profumo, del tuo odore che ormai sento addosso sempre. È diventato mio. Delle tue labbra a forma di cuore. Color fragola. Vita mia. Noa Alexander” – ha scritto a corredo degli scatti in cui lei e il figlio sono ritratti insieme.