Si avvicina il momento del parto per Bianca Atzei, che a inizio 2023 diventerà mamma per la prima volta di un maschio, che lei e il compagno Stefano Corti hanno deciso di chiamare Noah Alexander. Non tutto però sta andando come lei si sarebbe aspettata: la cantante si trova infatti ricoverata alla Clinica Mangiagalli di Milano, la struttura dove verrà alla luce il suo bambino, a causa di alcuni problemi di salute che hanno richiesto accertamenti medici.

Alcuni follower dell’artista sarda avevamo iniziato a manifestare segni di preoccupazione non vedendola comparire da qualche giorno sui social ed è stato proprio l’inviato de Le Iene a chiarire e spiegare cosa stesse accadendo.

“In tanti ci avete chiesto come mai Bianca è sparita da qualche giorno dai social. Purtroppo, ha avuto problemi di salute oltre a una polmonite in atto. Fortunatamente è in ripresa ma è ancora ricoverata. E’ nelle fantastiche mani dei medici della Mangiagalli e speriamo che presto possa tornare a casa” – ha detto l’uomo in una Instagram Story.

L’ultima frase “Fortunatamente è in ripresa” non può che fare ben sperare e permette di tirare un sospiro di sollievo a entrambi, elettrizzati all’idea di avere presto tra le braccia il loro bimbo (lui ha già un figlio di 14 anni nato da una precedente relazione). La paura inevitabilmente è stata tanta, memori di quanto era accaduto nel 2021 a Bianca Atzei, che nel 2021 ha avuto un aborto spontaneo ma non aveva perso la speranza di diventare mamma.

Vi raccomandiamo... Bianca Atzei e Stefano Corti organizzano un party azzurro in attesa del primo figlio

Il futuro papà ha poi dato un ulteriore aggiornamento ai follower, che non possono che essere felici di questa altra buona notizia, oltre a ringraziare tutti per l’interessamento: “Per aggiornarvi: sembra stia migliorando” ha scritto nelle sue IG stories a corredo di un video mentre la futura neo mamma accarezza il suo pancione.