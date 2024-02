Bianca Atzei: "Ora non è il momento per un secondo figlio"

Bianca Atzei sta vivendo un momento davvero felice della sua vita e non ha paura di ammetterlo. Gran parte del merito è ovviamente del rapporto ormai consolidato con il compagno, Stefano Corti, e del loro bambino, Noa Alexander, che ha compiuto un anno il 18 gennaio 2024. Gestire un neonato può essere certamente faticoso, ma i due non sembrano risentirne particolarmente.

‘L’inviato de Le Iene è davvero in una fase di estasi, pur avendo già avuto un figlio da una passata relazione oggi si sta godendo tutti i progressi del suo secondogenito: “Sono molto fortunato perché Bianca è una mamma meravigliosa e giusta ed è molto bello vederla felice – ha sottolineato Stefano Corti a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo insieme all’artista – Io sono grato di aver avuto una seconda chance e me lo sto godendo molto di più. Nostro figlio Noa ci sorprende ogni giorno ed io sono innamoratissimo. Io mi sciolgo ed è qualcosa che non si può spiegare a parole”.

Pur essendo trascorso ancora poco tempo dalla nascita, lui sarebbe intenzionato già da ora ad allargare la famiglia, ma Bianca Atzei preferirebbe attendere ancora: "Da quando ho partorito mi chiede un secondo figlio ma adesso non è il momento".

Il matrimonio, invece, non sembra essere almeno attualmente nei piani della coppia: “La proposta di matrimonio magari arriva quando meno te lo aspetti – ha sottolineato Corti – Sarà una cosa sicuramente particolare ma comunque arriverà”.