Bianca Atzei: "Secondo figlio? Stefano Corti me lo chiede ogni giorno"

Bianca Atzei non ha mai nascosto quanto desiderasse diventare mamma (in passato ha avuto anche un aborto spontaneo), proprio per questo non esita a manifestare la sua felicità ora che Noa Alexander, nato il 18 gennaio 2023, è tra le sue braccia.

In più occasioni la cantante ha mostrato il suo bambino attraverso il suo profilo social e quello del compagno Stefano Corti, anche in occasioni che hanno suscitato l’ilarità dei follower, come accaduto in occasione delle notti passate insonni.

L’artista sarda ha così voluto utilizzare la modalità “Domande & Risposte” proposta da Instagram per soddisfare la curiosità degli utenti e non ha mancato di dire la sua su una questione particolare, la volontà di dare un fratellino o una sorellina al suo bambino.

Il desiderio di allargare la famiglia sarebbe per ora soprattutto dell’inviato de Le Iene, che glielo chiederebbe ogni giorno, ma almeno per ora Bianca Atzei sembra avere idee differenti: “Sono piena di Noa e sto finendo di trovare il mio equilibrio psico-fisico dopo il parto” – è stata la sua risposta.

Non è mancato chi voluto sapere da lei se ci siano giorni in cui si sente una mamma sbagliata, come capita spesso a chi è alla prima esperienza, anche su questo lei non si è tirata indietro: “Ecco, la sensazione che posso avere è la paura di mancare in qualcosa perché quello che conta per me è la sua serenità prima di ogni cosa“. Per quanto riguarda il sesso, Atzei ha sempre desiderato un maschietto, proprio per questo si è sentita realizzata non appena ha saputo di poter mettere un fiocco azzurro sulla porta.