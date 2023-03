Bianca Atzei e Stefano Corti: "Abbiamo trovato il modo per far dormire Noa"

Bianca Atzei e Stefano Corti stanno vivendo il primo periodo da neo genitori e si stanno rendendo conto in prima persona di quanto a volte sia difficile gestire un neonato. Noa Alexander è nato il 18 gennaio 2023, ma molto spesso fatica ad addormentarsi, rendendo quindi difficile la vita a mamma e papà.

I due non mancano di condividere la quotidianità con il loro bambino sui social, tra nottate insonni e poppate, pur essendo al colmo della gioia da quando il bimbo è entrato a far parte della loro vita. Nelle loro Instagram Stories la cantante e l’inviato de Le Iene usano spesso l’ironia, che permette loro di strappare un sorriso a chi li segue. E anche in uno degli ultimi post non hanno fatto eccezione.

Qui vediamo Corti inquadrare prima Noa all’interno del suo ovetto addormentato, mentre nella stanza a fianco c’è il phon per i capelli acceso. A quel punto lui ha mostrato la cantante e ha detto “Forse abbiamo trovato il modo per non far piangere Noa, ma perché proprio questo?”, in riferimento proprio all’effetto che l’asciugacapelli ha provocato nel bimbo.

A quel punto l’uomo ha usato ulteriormente il sarcasmo e chiesto a Bianca: “Facciamo una prova per vedere se senza il fon piange?”. L‘artista sarda ha sorriso e risposto prontamente: “Assolutamente no“.

Insomma, anche in questo frangente Bianca Atzei e Stefano Corti hanno dimostrato quanto siano affiatati sia nella divisione dei compiti in casa, sia nell’affrontare le disavventure che possono nascere con un piccolo nato da poche settimane.