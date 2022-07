Monopoly: in arrivo la nuova versione a tema Britney Spears

Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo giocato a Monopoly, il noto gioco da tavolo in cui per vincere bisogna acquistare più proprietà terriere degli avversari. Per i fan delle sfide e del mondo del pop è in arrivo una novità imperdibile. La casa di produzione Hasbro ha infatti annunciato la nuova versione del gioco, interamente a tema Britney Spears.

🚨| Da ottobre 2022 sarà disponibile il Monopoly a tema Britney Spears. pic.twitter.com/karSucqZTS July 28, 2022

Disponibile da ottobre 2022, il Monopoly di Britney ha un prezzo di listino di quasi 40 dollari e in Italia sarà acquistabile unicamente online. È l’ennesima prova di quanto sia iconica la cantante di Baby One More Time, che di recente ha fatto molto parlare di sé per via delle sue nozze con Sam Asghari.

Un evento, quello del suo matrimonio, seguito in tutto il mondo e che ha avuto una rilevanza mediatica e una presenza social straordinarie. Alla cerimonia hanno infatti partecipato le più importanti star del mondo dello spettacolo (nonché amiche della sposa), ma non i familiari di Britney Spears. La popstar ha infatti tagliato i ponti con i genitori e i fratelli, dopo che per 13 anni hanno avuto il controllo della sua vita professionale e privata, per via di una misura legale.

I fan le hanno sempre dimostrato il loro affetto e il loro supporto e ora possono acquistare anche il suo gioco in scatola.

Hasbro vanta già 210 versioni diverse di Monopoly, compresa quella ispirata ai personaggi di Stranger Things, la serie Netflix dei fratelli Duffer che racconta le avventure di Undici, una bambina con poteri speciali, e dei suoi amici, impegnati nella lotta per salvare il mondo.