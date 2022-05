Sam Asghari è Britney Spears sono in attesa del loro primo figlio. La pop star aveva annunciato della gravidanza con un post Instagram l’11 aprile 2022 e ora a parlare della dolce attesa è il futuro papà.

Ospite a Access Hollywood, nella puntata di mercoledì 27 aprile, l’attore 28enne ha detto di non essere ansioso di sapere il sesso del bambino in arrivo. Quando il conduttore Mario Lopez gli ha chiesto se lui e la cantante avevano intenzione di scoprire se si trattasse di una femminuccia o di un maschietto, Sam Asghari ha risposto:

“Spetta a Britney, ma io non vorrei. È qualcosa per cui vorrei aspettare”.

Come per tutti i futuri genitori, però, anche per l’attore non ha importanza quale sarà il sesso del nascituro e ha già le idee ben chiare su che tipo di padre sarà per il bambino: “Se è una figlia, sarà la principessa più viziata di sempre. Se è un figlio, sarà il figlio più duro. Sarò il più pratico possibile”.

Poi Sam Asgahri ha sottolineato che il bebè in arrivo è il suo primo figlio: “Questo è il mio bambino, il mio primo bambino”, ha continuato. Su Instagram subito dopo che Britney Spears aveva dato la notizia della gravidanza, lui aveva pubblicato un post con una didascalia che recitava così:

“Il matrimonio e i figli sono una parte naturale di una forte relazione piena di amore e rispetto. La paternità è qualcosa che ho sempre atteso e non la prendo alla leggera. È il lavoro più importante che potrò mai fare”.

Prima ancora, Asghari aveva parlato della prospettiva della paternità in un’intervista alla BBC News in cui aveva dichiarato che sarebbe voluto diventare genitore già da tempo e che per lui questo è il senso della famiglia: