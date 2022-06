Per ovvie ragioni, legate al controllo legale che la famiglia ha esercitato su Britney Spears per 13 anni, i suoi genitori, Lynne e Jamie Spears,- come è noto – e la sorella Jamie Lynn non sono stati invitati al matrimonio con Sam Asghari. Sui siti americani è però girata la voce – secondo la star iniziata da lui stesso – che il fratello della cantante, Bryan Spears, sarebbe stato invitato all’evento, ma non si sarebbe presentato perché impegnato con una festa della figlia. A smentire la bugia ci ha pensato la popstar, che è tornata su Instagram dopo alcuni giorni di rumors.

Come riportato da Biccy, la cantante di Toxic ha affermato:

“Bryan non dire bugie, tu non sei mai stato invitato al mio matrimonio. Quindi perché rispondi non dicendo la verità? Credi sinceramente che io volessi lì il fratello che mi negava anche un sorso di Jack e Cola? E stasera potrei anche forzarmi a bere un po’ di Jack e Cola, guardare la luna e ‘vai a fare in culo Bryan’. Tu e gli altri della famiglia mi avete fatto male e lo sapete benissimo”.

Britney Spears, in merito a un’intervista del fratello ha ironizzato:

“Bryan … la tua intervista in quel podcast è stata davvero speciale! So che tu e la mia famiglia non avevate alcuna cattiva intenzione nel portarmi via tutti quegli anni in cui volevo solamente essere una persona rispettata e poter bere un bicchiere di vino rosso”.

Aggiungendo anche:

“Nell’intervista ti hanno chiesto ‘come mai la tua famiglia non l’ha lasciata libera di essere se stessa?’. La tua risposta è stata ‘ma se non riesce nemmeno a prenotarsi una cena’. Nessuno di voi ha voluto che fossi indipendente, perché tutti amavano dirmi cosa fare e trattarmi come una cretina”.

La cantante ha quindi concluso: