Blake Lively irriconoscibile sul set di The Rhytnm Section

La bellissima Blake Lively ha spiazzato tutti i fan pubblicando sul suo profilo Instagram una serie di scatti in cui è praticamente irriconoscibile! Il mistero è stato subito svelato: le foto sono state scattate dietro le quinte del set cinematografico del nuovo film in cui l’attrice sarà la protagonista.

Il film in questione è The Rhytnm Section, trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di Mark Burnell. La protagonista interpretata appunto dalla Lively è Stephanie Patrick, una donna tormentata che perde tutta la sua famiglia morire in un incidente aereo. Una volta scoperto che dietro quella tragedia si nasconde un attentato terroristico coperto dal governo, la Patrick decide di vendicarsi ed uccidere tutte le persone coinvolte nel caso.

Per mettere in atto la propria missione di vendetta, la protagonista è costretta a mimetizzarsi prendendo le sembianze di personaggi sempre diversi. I drastici cambi di look che hanno fatto scalpore sui social sono, quindi, direttamente collegati ad esigenze da set.

In uno scatto la star hollywoodiana sfoggia una lunga chioma ondulata dal colore ramato mentre indossa un provocante reggiseno a rete. In una seconda foto Blake è totalmente diversa con un taglio corto e biondo ed un trucco davvero incredibile. Merito della professionista Vivian Baker che è riuscita a trasformare l’attrice letteralmente in un’altra persona, con tanto di occhiaie e cicatrici da acne che sembrano vere.

La splendida Lively, quindi, sarà un personaggio camaleontico pronta a calarsi nei panni di soggetti sempre diversi. Accanto a lei vedremo Jude Law, un barbuto agente segreto, e Sterling K. Brown, il giornalista che indaga sul misterioso incidente aereo. Le scene sono state girate tutte tra la Germania e la Spagna, anche se l’ambientazione ricorda principalmente Londra.

L’uscita del film è stata rimandata varie volte in quanto la produzione ha subito dei rallentamenti a causa di un incidente sul set che ha coinvolto proprio la Lively. L’attesa, però, è finalmente finita: The Rhytnm Section vi aspetta nelle sale il prossimo 31 Gennaio.