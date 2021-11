Blake Lively ama l'alcol ma non le sbronze e crea una linea di cocktail (analcolici)

Nei panni di Serena van der Woodsen l’abbiamo vista andarci giù pesante con i cocktail, eppure la star di Gossip Girl Blake Lively nella vita reale non tocca una goccia di alcol. All’attrice non piace bere, o meglio, non ama i fastidiosi effetti della sbornia, ma ama il sapore dei drink e l’euforia dei party. “Mi sono resa conto che a volte non bere alle feste è un po’ alienante, perché non ti senti parte di esse, anche se forse è un’impressione che esiste soltanto nella tua testa”, ha rivelato durante un’intervista.

Questa riflessione, nata dalle sue esperienze mondane, l’ha portata a creare Betty Buzz: una linea di mocktail in bottiglia che possono essere miscelati con alcol oppure bevuti da soli. Le bevande includono cinque gusti: acqua tonica, pompelmo frizzante, soda club al limone meyer, lime frizzante al limone e birra allo zenzero. Si possono acquistare presso i rivenditori selezionati in America, ma anche online. Inoltre sono vegane, hanno pochissime calorie e sono prive di glutine, OGM, coloranti o aromi artificiali.

Le bibite sono state pensate per essere consumate con aggiunta di alcol oppure da sole, semplicemente con del ghiaccio. Blake consiglia di aggiungere “una o due gocce” di liquore, per poter godere del gusto alcolico evitando di esagerare. L’attrice, infatti, ama il sapore dei cocktail e Betty Buzz un modo tutto suo per non rinunciarci.

“Betty è il nome di mia nonna, ed è un omaggio che ho voluto fare a mio padre”, ha raccontato la Lively a proposito del titolo del brand. La nascita del prodotto arriva dopo tre anni di lavoro al fianco di un team di esperti. In famiglia, poi, di drink se ne intendono visto che il marito di Blake, l’attore Ryan Reynolds, è il proprietario dell’Aviation, una marca di gin molto popolare negli Stati Uniti.