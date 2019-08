Blake Lively outfit: 5 look da ricordare

Blake Lively compie 32 anni il 25 agosto, e DireDonna ha deciso di festeggiare con i suoi migliori outfit e look da ricordare. Icona di stile e amatissima dal pubblico, l’attrice protagonista di Gossip Girl e il marito Ryan Reynolds saranno presto genitori per la terza volta.

Blake Lively, classe 1989, nasce a Tarzana, un quartiere di Los Angeles, e debutta nel mondo dello spettacolo giovanissima. A soli 9 anni arriva al cinema nei panni di Trixie in Sandman. Nel 2005 arriva il successo, con i due film di 4 amiche e un paio di jeans.

La notorietà mondiale è dietro l’angolo, e si chiama Gossip Girl. Blake Lively è Serena van der Woodsen, il personaggio femminile principale della popolare serie tv. I suoi look diventano in breve i più copiati del piccolo schermo, trasformandosi in un fenomeno mondiale per una intera generazione.

Blake torna poi al cinema con una serie di film di grande successo, da Lanterna Verde, sul cui set conosce il marito Ryan Reynolds, a Adaline – L’eterna giovinezza. L’ultima fatica cinematografica, prima della terza gravidanza, è stata Un piccolo favore, al fianco di Anna Kendrick.

Tutti amano Blake Lively, e i suoi outfit, sempre di tendenza, da quelli da red carpet a quelli più androgeni. Vediamo insieme la top 5 dei look da ricordare.

5 look da ricordare di Blake Lively

1. Red carpet di Savages (2012)

Apriamo questa lista con un look da vera diva del cinema d’altri tempi. Blake Lively ha scelto un abito firmato Zuhair Murad per la prima di Savages a Los Angeles. “Blake brucia tutte sul red carpet” disse lo stilista in quella occasione. “Ha la grazia della vecchia Hollywood mescolata a un tocco moderno“. L’abito è in seta e tulle nude con un intricato motivo di perline nere ricamate a mano, della collezione Couture Primavera-Estate 2012.

2. La prima di Adaline – L’eterna giovinezza (2015)

Alla premiere di Adaline – L’eterna giovinezza Blake Lively ha scelto un abito con un corpetto aderente in pizzo e una voluminosa gonna in tulle rosso firmato dalla stilista filippina-americana Monique Lhuillier. Ha completato il look un paio di orecchini con diamanti Lorraine Schwartz, audaci sandali con tacco Sophia Webster e una clutch di cristallo Judith Leiber Couture.

3. I 7 look per All I See Is You (2017)

Per presentare a New York il suo film All I See You Blake Lively non si è di certo risparmiata: ha scelto sette look diversi per sette presentazioni. Ha iniziato la giornata da Good Morning America con una jumpsuit gialla con colletto alto firmata Brandon Maxwell.

Per la seconda intervista del giorno ha optato per un Oscar de La Renta senza spalline in bianco e nero, con ricami, figure geometriche e paillettes colorate.

Il terzo look era firmato Chanel, ancora una tuta, con scollo a V, pantalone palazzo e cintura dorata in vita, per poi passare a Ralph Lauren con tailleur grigio con giacca doppiopetto, completando il look con cravatta, anfibi bordeaux e cappotto.

Per il quinto outfit della serata Blake Lively ha scelto un abito in camoscio blu, che ha sfoggiato con cintura in vita, abbinato a una giacca bordeaux in pelle, stivali fantasia e una borsa beige e rossa. Prima del red carpet l’attrice ha lasciato l’hotel con Ryan Reynolds con una canotta da basket blu e rossa di Monse, con paillettes e sfrangiata sulle estremità inferiori, abbinata a pantaloni blu con spacchi laterali. Infine, per il la serata di gala al fianco del marito ha scelto un look anni ’20 con abito Chanel a righe orizzontali argentate e trasparenti, con frange e glitter.

4. I completi pantalone di Ralph Lauren (2018)

I completi pantalone di Blake Lively durante le varie presentazioni del suo ultimo film Un piccolo favore hanno fatto molto discutere. Qualcuno l’ha definita poco femminile e persino fuori luogo, ma la risposta dell’attrice agli haters non si è fatta attendere: “sono commenti sessisti, se fosse stato un uomo a indossare questi completi, nessuno ne avrebbe parlato in maniera negativa”. Tutti i completi erano firmati Ralph Lauren.

5. Prima di Pokémon: Detective Pikachu (2019)

L’ultimo red carpet percorso da Blake Lively è stato quello della prima americana di Pokémon: Detective Pikachu, pellicola che vede protagonista Ryan Reynolds. L’attrice ha annunciato la terza gravidanza in uno splendido abito giallo firmato Retrofête, borsa a forma di sfera Pokè e manicure a tema.