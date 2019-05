Blake Lively ha scelto la prima di Pokémon: Detective Pikachu, il nuovo film del marito Ryan Reynolds, per annunciare di essere incinta del terzo figlio. Abito giallo in onore del Pokémon più famoso e tanti sorrisi, così Blake e Ryan hanno svelato l’arrivo del terzo bambino.

La coppia, che si è sposata nel 2012, ha già due figlie, James, di 4 anni, e Inez, di due. Un annuncio inaspettato, una notizia che non era nell’aria, anche se l’attrice da un po’ era scomparsa dai red carpet.

Così ieri sera a New York, alla presentazione di Pokémon: Detective Pikachu, che vede Ryan Reynolds protagonista, tutti sono rimasti sorpresi. In contemporanea a Parigi Keira Knightley annunciava sul red carpet di Chanel di aspettare il secondo figlio.

La coppia ha trovato un’armonia perfetta, e i due attori hanno deciso di non lavorare mai ad un film allo stesso tempo, alternando i loro impegni.

“Blake e io non facciamo film allo stesso tempo altrimenti non ci vedremmo mai“, ha dichiarato Ryan, che aggiunge: “Siamo organizzati come una squadra e questo funziona davvero bene per noi. I bambini stanno con noi, e la famiglia sta sempre insieme“.

La coppia al momento non ha rilasciato dichiarazioni su questa gravidanza, che ovviamente non si poteva più tenere segreta. Nel suo splendido abito giallo firmato Retrofête, e con una chioma super riccia, Blake Lively ha accompagnato il marito sul red carpet da vera sostenitrice, una loro abitudine che li rende tra le coppie più amate di Hollywood.

Blake Lively mostra radiosa di essere incinta, e intanto omaggia il nuovo film del marito con una manicure davvero particolare. Infatti, come notato da attenti fan su Instagram, l’attrice ha dipinti sulle unghie personaggi e simboli dei Pokémon. Non solo, Blake Lively non porta una borsa, ma una sfera poké, simbolo da sempre del noto anime.

Non ci resta che attendere quinti i tanti look con il pancione di Blake Lively, che riuscirà a rimanere comunque una icona di stile.