Gigi Buffon a un passo dalle nozze con Ilaria D'Amico: "È ciò che mi rende più felice"

“È ciò che mi rende più felice e che mi rassicura per il mio futuro di vita. Devo dire che con Ilaria non c’è stato un giorno in cui non sono stato felice”, dice così Gigi Buffon ai microfoni del TG1, ai quali ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo imminente matrimonio con Ilaria D’Amico.

L’ex portiere si è infatti proposto ufficialmente alla conduttrice, con la quale fa coppia fissa da quasi dieci anni. Momento che D’Amico aspettava da un po’: “(…) A gennaio ho ricevuto la fatidica proposta: sono rientrata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine ed è arrivata la sua dichiarazione… Finalmente fatta come si deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili”, aveva dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera.

Non si conosce ancora la data esatta del matrimonio, anche se pare che sarà nel 2024, a dieci anni dall’inizio della loro storia d’amore. Gigi Buffon aveva intrapreso la relazione con la conduttrice poco prima di separarsi da Alena Seredova, con la quale aveva avuto due bambini: Luis e David.

Pare che l’assenza di una data ufficiale sia dovuta ad impegni lavorativi. “Serve almeno un po’ di tempo per organizzare. Ci eravamo detti di farlo a giugno 2024, con calma, poi è arrivato il nuovo impegno di Gigi con la Nazionale (…) Scherziamo e diciamo che siamo come Renzo e Lucia”, aveva dichiarato D’Amico al Corriere. Buffon ha infatti recentemente accettato l’incarico di capo delegazione degli azzurri.

Sicuramente però, i due opteranno per una cerimonia riservata: “Sarà di certo un momento intimo, senza clamore”, aveva detto lei. Pensiero che sembra essere condiviso dall’ex portiere, quando dichiara: “Conta ciò che c’è dietro la festa”.