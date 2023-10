Fedez è stato dimesso dall’ospedale dopo otto giorni

Oggi, 6 ottobre 2023, Fedez è stato dimesso: dopo otto giorni nel reparto di chirurgia dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano, il rapper ha potuto finalmente lasciare la struttura in seguto agli ultimi esami medici, che hanno dato risultati positivi.

“Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori di oggi non sarei qui”, ha detto il rapper ad ANSA fuori dall’ospedale.

Fedez era stato ricoverato il 28 settembre 2023, come annunciato dal rapper stesso, che in una storia Instagram aveva spiegato le motivazioni della sua permanenza in ospedale: “Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato una emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”, aveva scritto.

Le ulcere di cui parla Fedez sono una complicanza non molto frequente della chirurgia gastro-duodeno-digiunale, alla quale l’artista si era sottoposto nel marzo 2022 per un tumore al pancreas. Il messaggio rivolto ai fan aveva confermato alcune indiscrezioni che erano circolate sui social, dopo che la moglie Chiara Ferragni aveva improvvisamente lasciato la Fashion Week di Parigi per una non meglio precisata emergenza.

Dopo essersi rivolto al personale medico, il rapper ha quindi subìto un’operazione chirurgica a livello addominale, seguita da un secondo intervento, che ne ha prolungato la degenza. “Sta un po’ meglio, dobbiamo essere forti per lui” avevano commentato i genitori fuori dall’ospedale, come riportato da Open. “Vi leggo e vi sono grata” aveva invece scritto Chiara Ferragni su X, rispondendo ai messaggi preoccupati dei fan.