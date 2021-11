Abito blazer: come indossarlo in inverno

Dall’unione tra una classica giacca e un vestito corto nasce l’abito blazer dall’allure sofisticata, elegante e sensuale. Tra modelli sartoriali, dettagli cut out e cinture che segnano la vita, prende forma un modello di abito immancabile nel guardaroba invernale che offre molte possibilità di abbinamento.

Sotto un cappotto lungo e insieme con le décolleté, rivela il suo stile più chic. Mentre, abbinato a un paio di ankle boots e a un piumino può essere la scelta ideale per il tempo libero. Ma le tendenze moda inverno 2022 suggeriscono di abbinarlo a stivali cuissardes alti fino al ginocchio in pelle o colorati.

Da Chanel a Jacquemus, da Versace e a Elisabetta Franchi l’abito blazer è il protagonista in passerella. Ma ci pensano anche le celebrities a elevarlo a capo statement e a offrire diverse ispirazioni di look su come indossarlo in inverno.

L’abito verde di Diletta Leotta

Eletta come nuovo volto di Postalmarket che ritorna su carta stampata, Diletta Leotta fa goal allo stadio di San Siro con il suo abito blazer verde acido. La giornalista sportiva di Dazn catalizza l’attenzione con un abito blazer dal taglio sartoriale, nella versione doppiopetto e con cintura in vita abbinato a un paio di stivali alti neri. Il risultato? Una partita di stile vinta a mani basse grazie allo stile sofisticato dell’abito blazer che si conferma tra i modelli più trendy da avere.

L’abito blazer per un total black

Il nero è il classico colore simbolo di eleganza e raffinatezza. Lo sa bene Elisabetta Franchi che propone un look total black dove un abito blazer doppiopetto con bottoni dorati è abbinato a un paio di collant con logo ricamato e stivaletti alla caviglia. Il risultato è un outfit casual chic ideale per la sera.

Abito blazer + pantaloni in vernice

Leonie Hanne offre un’idea di look su come indossare l’abito blazer durante la stagione invernale. Si tratta di un modello con dettagli cut out sul décolleté e sui fianchi e abbottonatura frontale, nei toni neutri del beige e da abbinare a un pantaloni lucidi in vernice. L’effetto? Sensuale.

Abito blazer + cuissardes

In linea con le tendenze moda Autunno-Inverno 2021/2022, Kim Kardashian ha incantato tutti al Saturday Night Live con un abito blazer in velluto fucsia abbinato a un stivali alti al ginocchio ton sur ton. A corredo del look una preziosa mini borsa argentata e un paio di guanti per un outfit da vera diva.

L’abito blazer in vernice

Nella collezione autunno-inverno 2021/2022 di Versace, l’abito blazer è in vernice lucida, ideale da indossare nelle giornate piovose insieme agli stivali da pioggia e una bandana-foulard in testa.

L’abito blazer lungo di Chanel

Nella collezione Chanel, invece, l’abito blazer è lungo e smanicato. Come indossarlo? Con una sottile cintura in vita e sopra a una camicia o una blusa elegante, senza dimenticare un paio di décolleté basse a punta per aumentare la dose di eleganza.

L’abito blazer in pied de poule

Per il giorno e per la sera, in ufficio e in città per il night out, l’abito blazer in pied de poule di Zara è l’alternativa versatile e di tendenza da indossare in ogni occasione. Si tratta di un modello a portafoglio con cintura in vita da abbinare a sandali, scarpe con tacco e stivali.