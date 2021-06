Blush liquido, il cosmetico multifunzionale (per guance, labbra e palpebre)

Polveri iridescenti, pigmenti colorati, riflessi cangianti: il blush (o fard) non esiste solo in polvere, anzi! In alcune situazioni quello più indicato potrebbe essere proprio il blush liquido. Rispetto al suo equivalente in polvere, è un prodotto giovane che però sta prendendo sempre più piede nel mercato della cosmetica.

Da quando ha debuttato, il blush liquido ha subito delle trasformazioni, i primissimi erano confezionati in boccette simili a quelle degli smalti, col passare del tempo le confezioni si sono fatte più smart e compatte, e il finish e le formulazioni sono migliorate: con la definizione di blush liquido si intendono anche dei prodotti ibridi piuttosto cremosi, ma comunque ben distanti dalle classiche cialde in polvere.

Il blush liquido ha una consistenza leggera a base di acqua e ricorda proprio quella degli acquerelli: il viso si trasforma in una tavolozza dove poter dipingere con cura. Pioniere di questa categoria di prodotti è stato il brand Benefit, che con il suo Benetint ha spianato la strada a tutti gli altri.

I vantaggi del blush liquido

Nonostante serva una certa dimestichezza per usare il blush liquido, in alcune circostanze può essere più facile applicarlo, in quanto la regola principale rimane quella di procedere sempre con piccole pennellate e poco prodotto, da sfumare eventualmente con un pennello adeguato. Tra le sue peculiarità c’è senza dubbio la durata: offre un’applicazione mirata e una lunga tenuta, più lunga rispetto alle polveri che col passare delle ore tendono a dissolversi e a scivolare via dal viso.

Dunque, i vantaggi che derivano dall’utilizzo del blush liquido sono:

precisione nell’applicazione del prodotto;

spreco ridotto al minimo, in quanto serve poco prodotto per ottenere l’effetto desiderato;

alta pigmentazione: bastano poche gocce per completare il make-up;

lunga tenuta.

I migliori blush liquidi in commercio

Vediamo insieme una selezione di blush liquidi pronti all’uso, alcuni di loro sono cosmetici multifunzionali che è possibile applicare non sono sulle guance bensì anche sulle labbra o sulle palpebre, per un perfetto look armonioso e dai toni naturali

Armani A-Blush liquido effetto Bonne Mine

Il blush liquido di Giorgio Armani è facile da applicare e regala una carnagione radiosa. Si fonde perfettamente con l’incarnato donando immediatamente un aspetto sano e luminoso. È un blush modulabile, questo permette di regolare il colore procedendo per gradi. La punta dell’applicatore è una piccolissima spugna a forma di goccia.

Disponibile su Sephora a 35,50 euro Acquista ora

NARS Cosmetics Liquid Blush – Orgasm

Questo leggendario blush esiste anche nella versione liquida: la tonalità Orgasm è un rosa con dei meravigliosi riflessi dorati. Nella sua versione liquida è possibile applicarlo in modo pratico e veloce, è arricchito con una miscela benefica di olio di Monoi e Tamanu che si rendono utili per rafforzare la pelle. Il blush liquido di NARS non ha l’applicatore a pennellino ma l’erogazione classica dei prodotti spray, che rende facile la sua applicazione: può essere stratificato per un effetto ancora più intenso.

Disponibile su LookFantastic a 28,45 euro Acquista ora

Daniel Sandler Watercolour blush liquido

Si tratta di un prodotto dalla formula leggera ma modulabile. La sua boccetta ricorda quella dei colori che si usano per pitturare. È arricchito con vitamina E e jojoba. È un blush resistente all’acqua ed è facilmente sfumabile. Può essere usato anche come illuminante.

Disponibile su LookFantastic a 37,90 euro Acquista ora

Natasha Denona Puff Paint

Questo blush liquido promette una tenuta molto alta. È formulato con una tecnologia per la cura della pelle, può essere usato anche su palpebre per finalizzare un trucco monocromatico. Possiede un pratico applicatore in spugna, ed è adatto a tutti tipi di pelle, inoltre la sua formulazione è vegana, senza talco e parabeni.

Disponibile su LookFantastic a 26,90 euro Acquista ora