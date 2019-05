Le borse a secchiello sono un gradito ritorno tra i modelli di tendenza nella moda Primavera-Estate 2019 e brand low cost e super popolari come Zara, Michael Kors, Furla e Coccinelle hanno pronti must have per tutte le tasche e tutti i gusti.

Simbolo degli anni ’70, in cuoio, da portare in spalla con nonchalance, la bucket bag è nata nel 1932: Louis Vuitton realizzò quell’anno la celeberrima Noé bag per trasportare bottiglie di champagne. Ne conteneva quattro in piedi e una a collo in giù al centro. In origine, i dettagli in cuoio della tracolla e del fondo rotondo erano color Armagnac, oggi sono in vacchetta naturale chiara che si scurisce a mano a mano che si usa.

I modelli attuali? Variano dai tradizionali in pelle a quelli più ricercati con frange, borchie o colori metallizzati come l’oro e l’argento. Sono adatti per look da giorno, ma anche come handbag da cerimonia. Se portate a spalla con una tracolla lunga, ricordano un look hippie; se piccole e con i manici, sono perfette per chi ama uno stile bon ton.

Ecco una piccola guida per scegliere il secchiello su cui puntare nella bella stagione.

Zara, borse a secchiello 2019

Pelle rossa per il modello con dettaglio di frange e piume. Pieghe magnetiche e tracolla regolabile e rimovibile con dettaglio di elementi metallici dorati.

È color ghiaccio la handbag a secchiello con manico a mano con dettaglio di catena. L’interno foderato ha tre scomparti.

Stampa animalier e dettaglio di elementi metallici e borchie per la borsa con manico regolabile e rimovibile multiposizione.

Borse Michael Kors 2019: modelli a secchiello

Borsa a secchiello Brooke media in pelle martellata. Tracolla regolabile. Disponibile in nero, bianco e color ghianda. Qui per acquistare .

. La Blakely è lavorata in morbida pelle con manici superiori in tessuto intrecciato. Con una chiusura dotata di coulisse e una tracolla regolabile. Qui per acquistare.

Silhouette a secchiello impreziosita dall’esclusiva stampa con logo per la Alanis decorata con inserti in pelle liscia, catene dorate e angoli con borchie. Qui per acquistare.

Borse Furla, i modelli a secchiello

In pelle texturizzata il secchiello Corona con il nuovo logo Furla Scudo. Proposto in una versione dai volumi compatti.

Versione in tessuto paglia e pelle liscia per reinterpretare uno dei modelli più classici del marchio. Impreziosito dal nuovo logo Furla Scudo.

Silhouette dai volumi medi che garantisce praticità per tutto l’arco della giornata, da indossare a spalla o a bandoliera grazie alla tracolla regolabile e removibile.

Borse secchiello 2019: Coccinelle