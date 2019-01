Si portano a mano e a tracolla, di dimensioni mini o maxi, coloratissime e di mille materiali diversi, dalla pelle fino alla plastica: sono le borse Primavera-Estate 2019, quei modelli di tendenza che presto entreranno nelle liste degli oggetti più desiderati dalle fashion victim di mezzo mondo.

I trend della stagione calda le vogliono allegre e scanzonate, da portare in spalla e in vita, allacciate alla cintura, ma anche sovrapposte, in quell’affastellamento di forme e dimensioni che da qualche sfilata a questa parte sembra aver conquistato gran parte degli stilisti.

Arancione, verde, rosso, blu e rosa i colori più gettonati, senza tacere il nero e il bianco che non mancano mai accanto a proposte strettamente primaverile come il cuoio.

Dopo le scarpe da segnare in wishlist, la redazione di DireDonna ha stilato una lista delle sue preferite: ecco i modelli di tendenza delle borse Primavera-Estate 2019.

Borse Primavera-Estate 2019: tracolla

Impossibile non avere almeno una borsa a tracolla in guardaroba, che sia estate o che sia pieno inverno. Nella Primavera-Estate 2019 Prada propone Sidonie, dalla silhouette sinuosa e dettagli on metallo che riprendono il lettering applicato davanti. Da Dior, l’ennesima declinazione della Saddle, in tela con ricamo Dior Oblique bordeaux o verde.

Borse Primavera-Estate 2019: secchiello

Gradito il ritorno del secchiello, modello tra i più comodi e capienti: la creazione della Noé, la più classica delle Louis Vuitton, risale al 1932, quando un produttore di Champagne si rivolse a Gaston-Louis Vuitton affinché realizzasse una borsa elegante e sufficientemente solida da contenere cinque bottiglie di Champagne. Rivisitata nel design e nei materiali, nel 2019 arriva la NéoNoé in pelle Epi rossa con fodera colorata termosaldata. Effetto pony a stampa leopardo per la Talitha di Saint Laurent, borsa a secchiello con chiusura con cordoncino e tracolla di metallo.

Borse Primavera-Estate 2019: handbag

È di un bell’arancione ultra vitaminico la Peekaboo Pocket di Fendi, composta da 2 scomparti divisi da una tramezza rigida. La borsa è arricchita da 3 tasche esterne di diverse dimensioni. Variante in gomma trasparente per la Sicily di Dolce & Gabbana, con patta frontale con placca in metallo logata e chiusura nascosta a calamita.

Borse Primavera-Estate 2019: shopper

Arriva dalla Cruise 2019 la Shopping con stampa Chateau Marmont di Gucci, in cui Pan, il dio dei boschi della mitologia greca, è ritratto sulle borse da lavanderia dello Chateau Marmont. Gli spallacci in corda donano a questo accessorio uno spirito multifunzionale, permettendo di portarlo anche come zaino. Le passerelle della Primavera-Estate 2019 hanno evidenziato che la trasparenza è uno dei trend più gettonati di stagione, così la tote Grande Plage di Valentino Garavani è realizzata in PVC con pelle nera liscia e impreziosito con la firma Rockstuds e il logo VLTN.

Borse Primavera-Estate 2019: zaino

Backpack che passione! Che sia minimal o grunge, modello old-school o in versione sporty chic cambia anima a seconda degli abbinamenti e delle occasioni. Di un romantico rosa salmone lo zaino in fibre e pelle di Chanel. Dalle dimensioni perfette per contenere tutto l’essenziale per la giornata, il mini zaino cruelty free di Stella McCartney con monogramma si tinge di un audace rosso intenso.