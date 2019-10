Giacche invernali donna: modelli eleganti e casual

Eleganti o casual che siano, le giacche invernali donna creano outfit ideali sia per il giorno che per la sera: si possono abbinare a pantaloni coordinati, alla gonna matita o all’abito sottoveste, in linea con le tendenze della moda Autunno-Inverno 2019/2020.

Il blazer da donna, ispirato alle giacche da uomo, è un capo indispensabile della moda anni Ottanta, che nei decenni ha conosciuto alterne fortune ma che negli ultimi tempi è tornato prepotentemente alla ribalta.

Le giacche più belle di questa stagione? Nei colori di tendenza, come il ruggine e il verde, in tessuti come il pied-de-poule e il tartan, in modelli tuxedo o doppiopetto.

Ecco alcuni modelli eleganti e casual di giacche invernali donna da tenere d’occhio.

Giacche invernali donna: modelli eleganti

Velluto per il blazer taglio smoking di Zara con collo a revers tono su tono a maniche lunghe da abbinare ai pantaloni dritti elasticizzati.

Ha linea dritta la giacca Diffusione Tessile in cady opaco con collo sciallato e maniche a tre quarti. Acquista ora

Max Mara propone un doppiopetto in raso crêpe di pura seta lucid color ruggine, con collo a revers e tasche applicate.

Scollo a V per il modello aderente nero di Elisabetta Franchi con maniche lunghe.

con maniche lunghe. Di Paco Rabanne il blazer in velluto misto cotone dalla silhouette attillata, decorato con fiori retrò.

Giacche invernali donna casual