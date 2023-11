Gerry Scotti: "Il mio divorzio? Un dolore durato anni"

Gerry Scotti, reduce dalla pubblicazione del suo libro Che cosa vi siete persi, ha parlato del suo divorzio dalla moglie Patrizia Grasso durante un’intervista al magazine Oggi, rivelando di aver sofferto moltissimo. I due si separarono nel 2009, dopo sette anni di matrimonio.

Dai miei genitori ho appreso che non c’è nulla di più sacro della famiglia (…) È nel mio DNA. E che la prima famiglia a fallire fosse proprio la mia è stato un dolore durato anni. Non potevo più svegliarmi con mio figlio Edoardo. Nel tempo sono riuscito a costruire un rapporto così profondo con lui che ha chiamato la sua prima figlia Virginia, e io all’anagrafe sono Virginio Scotti.

Il conduttore aveva già parlato della sua separazione, rivelando a un’intervista a Vanity Fair: “Non andavamo più d’accordo anche per colpa mia, il lavoro mi assorbiva tantissimo. E mia moglie ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona”.

Ora, da qualche anno, il conduttore ha intrapreso una relazione con Gabriella Pierino. I due, insieme da ormai 12 anni, si erano conosciuti perché i loro figli andavano a scuola insieme.

“Mio figlio Edoardo, la mia compagna Gabriella e i suoi figli, che sono cresciuti con noi e sono un po’ anche miei, mi hanno riportato ai bisogni reali e quotidiani. Essere padre ti tiene saldo al suolo. Ora mi diverto a fare il nonno di Virginia e Pietro, i miei nipotini”, ha detto Gerry Scotti a Oggi. Il conduttore è infatti di recente diventato nonno per la seconda volta: dopo Virginia, nata nel 2020, nel 2023 è arrivato Pietro.

Ma con l’attuale compagna, per ora, non si parla di matrimonio: “Sono rimasto scottato. Associo il matrimonio a una profonda amarezza e alla burocrazia. Non è l’approccio giusto. L’amore c’è, il resto può aspettare”.