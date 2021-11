Nella serata del 21 novembre sono andati in scena gli American Music Awards, uno dei più importanti eventi musicali degli Stati Uniti. Sul palco si sono alternati alcuni degli artisti più in voga del momento: i Coldplay, i Måneskin, Olivia Rodrigo, Jennifer Lopez e molti altri. Il vero trionfo, però, è stato quello dei BTS, la band coreana che ha scalato le classifiche globali e ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Non solo con la sua musica, ma anche con i look sempre impeccabili.

I BTS, che hanno portato a casa ben tre premi, hanno sfoggiato due diversi outfit. Il primo, firmato Louis Vuitton, dal taglio classico ed elegante: ogni componente della band ha indossato un completo sui toni del grigio, con alcuni dettagli che riprendono lo stile coreano, come per esempio una cintura annodata in vita. Ma con il secondo look i sette ragazzi hanno conquistato tutti, con altrettanti abiti nelle diverse tonalità del giallo. Il tutto rigorosamente abbinato ad un paio di scarpe o stivaletti total white.

Una scelta vincente quella della band coreana, che ha deciso di puntare su uno dei colori di grande tendenza per l’inverno 2021/2022. Per questa stagione, infatti, si sono imposte tonalità accese e vibranti, tra cui proprio il giallo. Non a caso anche per Pantone il giallo Illuminating è il Colour of the Year 2021 (insieme all’Ultimate Gray): una tonalità luminosa, come dice il nome stesso, e brillante, che dona ad ogni look un tocco di brio. E i BTS hanno puntato su queste tonalità per accendere il palco con la loro energia e la performance che è valsa loro l’AMA come Artist of The Year, insieme ai riconoscimenti nelle categorie Favorite Pop Duo or Group e Favorite Pop Song, che hanno conquistato con il singolo Butter.