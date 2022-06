Dopo 9 anni di successi, i BTS hanno annunciato una “pausa prolungata” come gruppo. La notizia è stata data dalla stessa boy band coreana nel corso di un evento in cui hanno celebrato l’anniversario dalla fondazione.

Per celebrare il nono anno della carriera della band nel 2013, hanno pubblicato la raccolta antologica Proof, in cui è racchiusa tutta la storia dei BTS: all’interno brani di successo come Dynamite, Savage Love, Life Goes On, Permission to Dance, Butter e il nuovo singolo Yet To Come (The Most Beautiful Moment).

Ma a quanto pare questo album sarà decisamente l’ultimo. “Ho sempre pensato che i BTS fossero diversi dalle altre band”. – ha spiegato il cantante RM, come si legge su Rockol – “Ma il fatto è che il K-pop e il sistema che lo sostiene non ti permettono di maturare. Bisogna sempre produrre nuova musica e fare qualcosa”.

Il cantante, ma anche tutti gli altri membri del gruppo stanno valutando cosa fare nelle loro carriere e che direzione prendere nel futuro come solisti. Una decisione che non è stata facile, specialmente pensando ai propri fan: “Non possiamo fare a meno di pensare a loro”, ha aggiunto Ji-min, che ha spiegato: