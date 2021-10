Chiara Ferragni con le costellazioni sulle gambe

Chiara Ferragni, ambassador Calzedonia, non smette di suggerire nuove tendenze che puntualmente sono destinate a diventare i trend più seguiti e copiati.

L’imprenditrice durante la Paris Fashion Week ha scelto di indossare abbinati ad un blazer e un minidress in pelle, tutto rigorosamente total black, i collant Astrology della capsule collection Share your passion firmata dal brand veronese.

Costellazioni e segni zodiacali, caratterizzano lo stile di questa proposta must-have di stagione. Per completare l’outfit Chiara ha scelto un paio di mule gialle fluo a contrasto, che fanno risaltare i motivi floccati sulle calze. Non è di certo la prima volta che la famosa influencer indossa questo marchio. Infatti, anche per la settimana della moda milanese ha scelto di vestire dei collant a rete, abbinandoli a un abitino blu molto corto con dei tronchetti dai tacchi vertiginosi.

Anche nei mesi estivi ha sfoggiato, in più di un’occasione, i costumi da bagno della griffe, a conferma che la collaborazione Ferragni-Calzedonia è solida da tempo. Non più una semplice influencer, Chiara è una vera e propria imprenditrice digitale con l’innegabile potere di far lievitare le vendite di qualsiasi cosa tocca. Con i suoi 25 milioni di follower in molti vogliono la Blonde Salad come loro volto testimonial.

Dagli accessori all’intimo, dagli orologi allo shampoo, dal caffè ai gioielli. Hublot è solo l’ultimo brand ad aver voluto fortemente una partnership con lei. Il 2021 è stato sicuramente il suo anno d’oro, tanto che ormai si parla addirittura di “effetto Chiara Ferragni“, una sorta di Re Mida della moda. È bastato, ad esempio, annunciare che Safilo produrrà la prima linea di occhiali a suo nome per far balzare il titolo dell’azienda di circa il 12% a Piazza Affari, esattamente come con Tod’s e Monna Lisa.